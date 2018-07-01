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2 июля, 01:00
Жители Северо-Запада России празднуют выход национальной сборной в 1/4 финала ЧМ
© Петр Ковалев/ТАСС
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В матче 1/8 финала российская команда одержала победу на сборной Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жители регионов Северо-Запада России после победы национальной сборной по футболу над Испанией, несмотря на прохладную погоду, вышли на улицы, чтобы вместе со всей страной отметить это событие, передают корреспонденты ТАСС.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1.

Верили в победу

В фан-зоне ЧМ-2018 в Калининграде болельщики ликованием встретили триумф российской сборной. "Мы верили в нашу сборную, и она не подвела", - поделился с ТАСС один из присутствовавших болельщиков Артем. "Это восторг, наши ребята справились!" - поддержал его калининградец Олег.

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В Архангельске на матче Россия - Испания впервые была организована фан-зона. В центре города у Театра драмы установили экран размером 3 на 5 м. Как рассказали ТАСС в администрации города, за футболистами наблюдали от пяти до шести тысяч зрителей. "На матч четвертьфинала 7 июля мы опять постараемся организовать фан-зону и поставить экран", - сказал ТАСС глава администрации города Игорь Годзиш.

Несколько сотен жителей Сыктывкара смотрели матч в фан-зоне под открытым небом на республиканском центральном стадионе, несмотря на холод, дождь и пронизывающий ветер - в столице Коми всего 10 градусов тепла. "Сейчас, наверное, будет пир на весь мир. Наши сегодня просто молодцы, [вратарь российской сборной Игорь] Акинфеев сделал чудо, герой матча, волшебник", - сказал ТАСС следивший за матчем девятикратный чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи.

Как передает корреспондент ТАСС, в Петрозаводске после матча на проспект Ленина вышли сотни людей, чтобы поздравить друг друга с выходом российской команды в четвертьфинал ЧМ. Украшенные российскими флагами автомобили беспрерывно гудят, а из окна одного из домов доносятся звуки трубы: известный в Карелии композитор Геннадий Вавилов играет песню "День Победы".

Губернаторы болели за наших

Руководители регионов Северо-Запада тоже болели за российскую команду. Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников смотрел матч в кругу семьи.

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"Я до сих пор под такими эмоциями, что не могу даже комментировать его, это историческая победа, свидетелем которой я был, но, к сожалению, не на стадионе. Первые два матча я был на стадионе - в "Лужниках" и в Санкт-Петербурге, работа не позволила мне быть сегодня вместе со сборной, но я болел весь матч, смотрел пенальти. Акинфеев - великий вратарь, продолжатель дела Льва Яшина, он лучший игрок матча и абсолютно лучший игрок мира на сегодняшний момент, я просто в восторге", - сказал ТАСС Кувшинников.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов после финального свистка судьи поздравил болельщиков с победой. "Сегодняшняя игра - это один из самых ярких матчей чемпионата. Обе команды проявили, безусловно, волю к победе и были достойны того, чтобы выйти в следующий круг турнира. Очень отрадно, что сборная России проявила стойкость, спортивный характер и не дрогнула вплоть до последней минуты матча, что и стало результатом игры", - сказал Алиханов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, который постоянно следит за чемпионатом, смотрел матч по телевизору. "Это была настоящая битва на равных. Сборная России показала, что способна противостоять одной из лучших команд мира. <...> Уверен, наши ребята не растеряют эти качества, нарастят мастерство и подарят своим болельщикам много побед", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов следил за матчем в фан-зоне, организованной в центре столицы региона. "То, как у нас кричали "Нужен гол!" и "Россия, вперед!", наверняка помогло. Уверен, что в "Лужниках" услышали голос с Севера", - сказал Орлов.

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко, который смотрел телетрансляцию матча, заявил, что российские футболисты - молодцы, так как "дотерпели, не сдались". А губернатор Новгородской области Андрей Никитин назвал серию пенальти лотереей: "Очень рад, что в этой лотерее повезло нашей сборной, сборной России", - сказал ТАСС Никитин.

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