Жители Северо-Запада России празднуют выход национальной сборной в 1/4 финала ЧМ

В матче 1/8 финала российская команда одержала победу на сборной Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Жители регионов Северо-Запада России после победы национальной сборной по футболу над Испанией, несмотря на прохладную погоду, вышли на улицы, чтобы вместе со всей страной отметить это событие, передают корреспонденты ТАСС. В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. Верили в победу В фан-зоне ЧМ-2018 в Калининграде болельщики ликованием встретили триумф российской сборной. "Мы верили в нашу сборную, и она не подвела", - поделился с ТАСС один из присутствовавших болельщиков Артем. "Это восторг, наши ребята справились!" - поддержал его калининградец Олег.

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В Архангельске на матче Россия - Испания впервые была организована фан-зона. В центре города у Театра драмы установили экран размером 3 на 5 м. Как рассказали ТАСС в администрации города, за футболистами наблюдали от пяти до шести тысяч зрителей. "На матч четвертьфинала 7 июля мы опять постараемся организовать фан-зону и поставить экран", - сказал ТАСС глава администрации города Игорь Годзиш. Несколько сотен жителей Сыктывкара смотрели матч в фан-зоне под открытым небом на республиканском центральном стадионе, несмотря на холод, дождь и пронизывающий ветер - в столице Коми всего 10 градусов тепла. "Сейчас, наверное, будет пир на весь мир. Наши сегодня просто молодцы, [вратарь российской сборной Игорь] Акинфеев сделал чудо, герой матча, волшебник", - сказал ТАСС следивший за матчем девятикратный чемпион мира по тхэквондо Анатолий Чиканчи. Как передает корреспондент ТАСС, в Петрозаводске после матча на проспект Ленина вышли сотни людей, чтобы поздравить друг друга с выходом российской команды в четвертьфинал ЧМ. Украшенные российскими флагами автомобили беспрерывно гудят, а из окна одного из домов доносятся звуки трубы: известный в Карелии композитор Геннадий Вавилов играет песню "День Победы". Губернаторы болели за наших Руководители регионов Северо-Запада тоже болели за российскую команду. Так, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников смотрел матч в кругу семьи.

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