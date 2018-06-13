Что ждет гостей чемпионата мира по футболу 2 июля

Российские города предлагают футбольным болельщикам культурную и музыкальную программы

Гостей Санкт-Петербурга приглашают посетить выставку "Придворный парфюмер" в особняке Румянцева, где будут представлены ароматы духов императорской России. "Оригинальная парфюмерная инсталляция позволит ощутить ароматы ушедшей эпохи, которые были созданы парфюмерами XIX - начала XX века. Среди них духи и одеколоны, которые поставлялись к Российскому императорскому двору", - рассказали в Государственном музее истории Петербурга, который является организатором экспозиции.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские города, в которых проходят матчи чемпионата мира по футболу, а также в которых они уже состоялись, предлагают футбольным болельщикам в понедельник свою культурную и музыкальную программы.

Об ограничениях и особых правилах, введенных на время ЧМ-2018 — в инфографике ТАСС.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах: в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

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В петербургском Мраморном дворце Русского музея проходит выставка португальского видеоарта, а в Музее политической истории России развернута экспозиция "Посетить обязательно!", посвященная первой всероссийской сельскохозяйственной кустрано-промышленной выставке, открывшейся 95 лет назад в Москве. На ней можно будет увидеть архивные документы, чертежи павильонов, подлинные фотографии и рекламные плакаты первых лет существования СССР.

"Музей матрешки и традиционной игрушки" в городе Семенов Нижегородской области приглашает на экскурсию, в ходе которой можно узнать секреты создания самого знаменитого русского сувенира. Основу фонда музея составляют матрешки и сувенирные изделия, выпускавшиеся на предприятии "Семеновская роспись" с середины прошлого века. Также в коллекции представлены матрешки других традиционных школ росписи: Сергиев-Посадской, Полхов-Майданской, Нолинской. Для тех, кто захочет самостоятельно сделать матрешку, в музее проходят мастер-классы.

Частный зоопарк "Лимпопо", расположенный в Сормовском районе Нижнего Новгорода, приглашает в гости к уже ставшему знаменитостью тапиру Клеопатре, которая предсказала исход нескольких матчей на ЧМ по футболу, а также предлагает посмотреть на новых обитателей - орангутангов Аполлона и Ларсен. Для них был оборудован специальный вольер, где есть все необходимое для комфортной жизни - гамаки, лианы, спальные места и даже телевизор.

В Калининграде на площадке у Верхнего озера пройдут мероприятия Всемирной янтарной недели "Амберсфер", стартовавшей 30 июня и призванной закрепить за регионом, где сконцентрировано до 90% разведанных мировых запасов янтаря, статус янтарной столицы мира. Гостей, в частности, научат делать янтарные браслеты.

Также в Калининграде, где 2 июля в фан-зоне чемпионата мира пройдут трансляции матчей 1/8 финала чемпионата из Самары и Ростова-на-Дону, между играми состоятся выступления калининградских музыкальных коллективов Olga Kimberly Band, Koenig tribute band.

Помочь дельфинам

Сочи предлагает футбольным болельщикам попробовать себя в роли спасателей дельфинов в ходе образовательной программы центра спасения дельфинов "Дельфа", который расположен неподалеку от стадиона "Фишт", где проходят матчи чемпионата. Болельщики могут принять участие в семинарах и тренингах по оказанию помощи китообразным Черного моря.

"Футбольных фанатов могут заинтересовать мастер-классы по фридайвингу - погружению под воду без водолазного снаряжения. Научиться нырять, надолго задержав дыхание, волонтерам необходимо для того, чтобы уметь оперативно приходить на помощь дельфинам, запутавшимся в рыболовных сетях. Этот навык также даст возможность слушателям курса в дальнейшем общаться с китообразными в естественной среде обитания и наблюдать их жизнь под водой", - рассказали в пресс-службе курорта "Имеретинский", где базируется центр спасения дельфинов.

Забить гол и послушать музыку

Главным событием понедельника для Самары станет матч Бразилия - Мексика на стадионе "Самара-Арена". Перед игрой все желающие смогут принять участие в спортивной акции "Забей гол, фанат". В рамках акции иностранные и российские болельщики объединяются в команды и проводят на набережной Волги турниры по пляжному футболу, волейболу и теннису. Все международные матчи по пляжному футболу сопровождаются исполнением гимнов стран-участниц ЧМ-2018, сообщили в администрации города.

В Ростове-на-Дону, где в 1/8 финала в понедельник сыграют сборные Бельгии и Японии, в аэропорту Платов для японских и бельгийских болельщиков, прилет которых ожидается около полудня, выступит казачий ансамбль "Атаман". Гости города также смогут послушать казачьи песни в парке на Левом берегу возле стадиона на протяжении всего дня. Те, кому не удастся попасть на стадион, смогут посмотреть прямую трансляцию игры на большом экране на Фестивале болельщиков на Театральной площади, там же 2 июля выступят резиденты первого танцевального радио России - диджеи Magnit&Slider.

Фестиваль болельщиков в Казани 2 июля станет днем уличной культуры Street Dance Jam Fest. В понедельник на сцене фестиваля выступят академия танца Анастасии Фаттаховой f-team, танцевальная студия King Step, брейк-команда Action Man Crew, шоу футбольного фристайла HeartCore, сборная команда барабанщиков "Барабанда Казани", MC Zali, Митя Бурмистров.

Международному Дню спортивных СМИ будет посвящена культурно-развлекательная программа Фестиваля болельщиков на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе волгоградского фан-феста, ведущие праздничной программы расскажут гостям истории об известных спортивных комментаторах, в фан-зоне будут организованы футбольные конкурсы и игры, выступление коллективов. Завершит работу фанфеста выступление группы Parks, Squares and Alleys.