Сборные Бельгии и Японии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Сборные Бельгии и Японии сыграют в понедельник в Ростове-на-Дону в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Бельгийская команда победила во всех трех матчах групповой стадии, тогда как японцы сумели пробиться в плей-офф лишь благодаря меньшему, чем у конкурентов из Сенегала, количеству желтых карточек.
Игра пройдет на "Ростов-Арене" в 21:00 мск. Сборная Бельгии на групповой стадии показала самую результативную игру, забив девять мячей, обыграв в том числе и команду Англии в матче за первое место (1:0). Во встрече с англичанами наставник бельгийцев Роберто Мартинес оставил в запасе практически всех ведущих футболистов, при этом было немало разговоров, что команды сыграют в "поддавки", учитывая, что победитель группы G попадал в более сильную часть сетки плей-офф.
В двух стартовых матчах турнира бельгийцы добились разгромных побед - над командами Панамы (3:0) и Туниса (5:2), когда блеснули сделавший два дубля Ромелу Лукаку и Эден Азар. В нападении у бельгийцев играют футболисты из европейских топ-клубов, при этом играет команда по атакующей схеме с тремя защитниками, которым помогает опорный хавбек Аксель Витсель.
По словам Мартинеса, к матчу готовы лишь 22 его футболиста, не назвав при этом игрока, который с японцами не сыграет. Однако в тренировке накануне встречи не принимал участие полузащитник Аднан Янузай, который забил победный мяч в ворота сборной Англии. "Японцы - футболисты с огромнейшей энергией и большим потенциалом, они очень быстры на поле", - заявил Мартинес, отметив, его футболистам нельзя будет терять концентрацию.
Бельгийцы считаются очевидными фаворитами матча, хотя сборная Японии показала здесь себя очень расчетливой командой, которая умеет добиваться результата, несмотря на достаточно ограниченный потенциал. Японцы воспользовались быстрым удалением у команды Колумбии (2:1), дважды сравнивали счет во встрече со сборной Сенегала (2:2), а затем, проиграв полякам 0:1, опередили африканцев по меньшему числу предупреждений. При этом наставник японской сборной Акира Нисино в концовке встречи дал команду играть на удержание счета 0:1, хотя японцы сильно рисковали - забей сенегальцы в параллельной игре с командой Колумбии, футболисты из Страны Восходящего солнца отправились бы домой.
Решающую игру с командой Польши японская сборная провела без пятерых футболистов основного состава - Нисино был настолько уверен в успехе, что приберег лидеров для 1/8 финала. По словам японского тренера, его футболисты вошли во вкус, находятся в отличной форме и еще способны проявить себя на турнире.
Сборная Японии играет на чемпионатах мира с 1998 года, причем удачные турниры, когда ей удавалось выйти из группы, она чередует с провальными. На сей раз подошла очередь турнира, который японцы могут записать себе в актив - ранее в плей-офф команда пробилась в 2002 и 2010 гг. Но пробиться дальше 1/8 финала японской команде не удавалось никогда. Бельгийцы играли в 1/4 финала четыре года назад, где уступили будущим финалистам - сборной Аргентины (0:1).
Главным арбитром матча назначен Маланг Дьедиу из Сенегала.
Победитель в 1/4 финала 6 июля в Казани сыграет с лучшей командой из пары Бразилия - Мексика, которые также встречаются в понедельник.