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2 июля, 00:40
Сборные Бразилии и Мексики сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Футболисты сборной Бразилии
© Сергей Бобылев/ТАСС
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2 июля, 17:00
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Встреча на "Самара-Арене" начнется в 17:00 мск

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Сборные Бразилии и Мексики сыграют в понедельник в Самаре в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Мексиканская команда вышла в плей-офф в седьмой раз подряд, однако в четвертьфинал она не пробивалась с 1986 года.

Бразильская команда преодолевала стадию 1/8 финала на шести предыдущих чемпионатах мира, в последний раз оступившись в 1990 году в матче против аргентинцев (0:1). На нынешнем турнире бразильцы стали первыми в своей группе, победив со счетом 2:0 команды Коста-Рики и Сербии и сыграв вничью со швейцарцами (1:1) в стартовом матче.

Матч на "Самара-Арене" начнется в 17:00 мск (18:00 по местному времени).

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Бразильская команда, учитывая ее результаты в последние пару лет, когда команду возглавил Тите, называлась главным фаворитом чемпионата мира. В заключительном матче групповой стадии с сербами бразильцы показали футбол, близкий к своим лучшим образцам, сумев выдержать давление со стороны мощных сербов и реализовать два шанса у чужих ворот. Лидер сборной Бразилии Неймар на сей раз выступил в роли ассистента, точно подав угловой на голову Тьяго Силве, тогда как в центре поля у бразильцев все ярче действует Филиппе Коутиньо, который в каждом матче забивает или ассистирует партнерам.

Слабости можно найти лишь в обороне сборной Бразилии, хотя пропустила команда всего один гол. При этом проблемы бразильцы начинают испытывать, когда на их ворота начинается планомерное давление.

Чудесный выход Мексики

Сборная Мексики пробилась в плей-офф благодаря победе команды Южной Кореи над действующими чемпионами мира - немцами, заняв второе место в группе. Однако заключительный матч на предварительной стадии, где сборную Мексики устраивала лишь ничья, "ацтеки" проиграли шведам со счетом 0:3. В этом матче, в отличие от предыдущих встреч с командами Германии (1:0) и Южной Кореи (2:1), мексиканцы допускали ошибки в обороне, а их разящие контратаки были не столь остры.

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Если мексиканские футболисты сыграют так же невнятно, как и со шведами, шансов на победу у них не будет. Против мексиканской сборной и статистика - с 1994 года она неизменно выходила из группы, но каждый раз проигрывала в 1/8 финала. К тому же на чемпионатах мира бразильцы побеждали мексиканцев трижды при одной ничьей при разнице мячей 11-0. При этом ничья была зафиксирована четыре года назад на групповой стадии - 0:0.

Наставник бразильцев Тите заранее объявил состав команды - это будут те же футболисты, что начинали предыдущую игру, за исключением левого защитника, где выйдет Филипе Луис. У Марсело прихватило спину в самом начале матча с сербами и, как рассказал Тите, он пока не готов играть даже 90 минут, а ведь матч может продлиться и 120 минут. Травмирован и Дуглас Коста, и это потеря, учитывая, что действующий на правом фланге нападения Виллиан пока выглядит слабо.

Тите особо отметил в своей команде Неймара, который, по словам наставника, проделал огромную работу, чтобы после травмы вернуться на свой прежний уровень. Наставник бразильцев надеется, что в предстоящей игре его футболисты покажут такой же высокий уровень футбола и самоотдачи, как в матче с командой Сербии.

Осорио считает бразильцев лучшими в мире

"Не боюсь так сказать, но Бразилия - сильнейшая команда мира, - сказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио. - Все ее игроки способны хорошо контролировать мяч, они сильны как индивидуально, так и коллективно". Осорио добавил, что его команда не будет уходить в глухую оборону, как это, к примеру, сделали в матче с бразильцами футболисты из Коста-Рики.

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"Конечно, играть от защиты - это одна из возможностей. Но наша игровая идея - доставлять сопернику проблемы в обороне, мы никогда не откажемся быть на первых ролях, потому выставим как минимум пять атакующих игроков", - заявил колумбийский специалист.

Главным арбитром назначен Джанлука Рокки из Италии.

Победитель матча 6 июля в Казани сыграет с лучшей командой из пары Бельгия - Япония, которые также встретятся в 1/8 финала в понедельник.

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