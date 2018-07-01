Болельщики в центре Москвы отмечают выход сборной России в 1/4 финала ЧМ

Никольская улица стала настоящим центром празднований футбольных фанатов на время чемпионата мира

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Сергей Погребняк/. Сборная России по футболу в воскресенье на московском стадионе "Лужники" одержала победу над командой Испании в серии пенальти в 1/8 чемпионата мира. После финального свистка тысячи болельщиков российской национальной команды отправились на улицы столицы, чтобы отметить выход любимой команды в четвертьфинал домашнего турнира. Никольская улица стала настоящим центром празднований футбольных фанатов на время чемпионата мира. В зависимости от матчей она наполнялась то европейскими, то южноамериканскими, то азиатскими фанатами. Но именно в первый день июля одна из центральных улиц столицы полностью раскрасилась в цвета российского триколора. Даже иностранные гости поддались всеобщему торжеству и скандировали: "Россия, Россия!"

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Болельщики российской национальной команды, которые всей семьей приехали в центр, в беседе с корреспондентом ТАСС рассказали, что не ожидали увидеть сборную России в четвертьфинале чемпионата мира. "Скептически относились к шансам команды Черчесова, но первая игра группового турнира с саудовцами (5:0 - прим. ТАСС) заставила поверить в команду, - рассказывает отец семейства Андрей. - Перед матчем с испанцами у меня уже не было никаких сомнений, что наша команда сможет навязать борьбу. Еще когда играл гимн страны, я по лицам ребят понял, что они будут биться до самого конца".

25-летний футбольный фанат Илья рассказал, что считает главным творцом победы не Игоря Акинфеева, а защитника Марио Фернандеса. "Игорь, безусловно, герой встречи, но игра Марио мне понравилась больше всего. Он боролся за мяч на каждом участке поля и был надежен в обороне. Именно Фернандес не дал Марко Асенсио себя проявить", - сказал болельщик. Российская команда влюбила в себя весь мир Среди огромного количества российских фанатов встречались и небольшие группы иностранных болельщиков. У входа в ЦУМ ютились аргентинские фанаты, которые остались в столице на несколько дней, несмотря на вылет с турнира сборной Хорхе Сампаоли. "Конечно, мы смотрели сегодняшний матч россиян с испанцами, победа хозяев турнира стала для нас полной неожиданностью. Подопечные Фернандо Йерро не смогли ничего показать в атаке, а российский вратарь был просто великолепен!" - сообщил болельщик в именной футболке Лионеля Месси.

Спустя всего час после окончания матча вход на Никольскую был закрыт. Болельщики забили улицу до отказа, а с прибытием новых фанатов могла бы организоваться настоящая давка. Тем не менее все любители футбола были в хорошем настроении духа и скандировали: "Оле, Оле, Оле" и "Россия, вперед!" Отдельной кричалки удостоился капитан российской команды - Игорь Акинфеев. После закрытия главной футбольной улицы болельщики отправились в самый центр столицы. Рядом с Кремлем оказалось немало фанатов испанской национальной команды, которые отправились к Красной Площади прямиком из "Лужников". "Мы очень разочарованы результатом игры, наша команда не смогла показать всей свое мощи. Сборная России заслужила выход в 1/4 финала турнира, ваша команда просто больше хотела победы", - рассказал 35-летний испанец Дэни. Словно опять оказались в 2008-м Болельщики сборной России сравнивали победу команды Станислава Черчесова с историческим результатом подопечных Гуса Хиддинга 10-летней давности. На чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала турнира. После матча с командой Нидерландов в 1/4 финала (3:1) тысячи неравнодушных к футболу людей вышли на улицы отмечать историческую победу.