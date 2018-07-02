Шмейхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира Хорватия - Дания

За 120 минут игрового времени Шмейхель совершил шесть сейвов, в том числе отбив удар Луки Модрича с пенальти в конце второго тайма дополнительного времени

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Дании по футболу Каспер Шмейхель признан лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти одержала победу над командой Дании со счетом 3:2, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. За 120 минут игрового времени Шмейхель совершил шесть сейвов, в том числе отбив удар Луки Модрича с пенальти в конце второго тайма дополнительного времени. В серии 11-метровых датчанин отразил два удара.

Сборная Дании завершила выступление на чемпионате мира. В четвертьфинале сыграют сборные России и Хорватии. Их встреча пройдет 7 июля в Сочи.