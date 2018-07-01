Болельщики в регионах ЦФО пожелали сборной России победы в 1/4 финала ЧМ-2018

В четвертьфинале российская сборная сыграет с командой Хорватии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики ЦФО празднуют победу России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года и делятся своими эмоциями после матча с командой Испании.

Во Владимире - единственном городе, в котором не проводятся матчи, но он при этом попал в культурную программу чемпионата, игру смотрели в фан-зонах, на улице и в кафе. Во время пенальти начался сильный ливень, но это никак не повлияло на настроение болельщиков. Они скандировали: "Игорь! Игорь! Россия! Россия" и обнимались с официантам, когда стало ясно что российская сборная победила.

"О том, что выиграла сборная России, я узнала, когда шла по овощному рынку на улице Машиностроителей, трое азербайджанцев-торговцев фруктами вдруг стали кричать: "Россия, Россия!" Один из них на радостях предложил купить абрикосы всего за 50 рублей: "Ради победы", сказал продавец", - рассказала жительница Воронежа Елена.

В Курске водитель одного из троллейбусов не поверил в победу сборной России в 1/8 финала. "Мальчик, мальчик какой счет", - спросил водитель троллейбуса у проходившего мимо подростка. "Мы выиграли!", - ответил мальчик. "Ура, следующая остановка - Московская площадь - конечная", - сказал водитель.

В Брянске фан-зону организовали в центре города на площади Партизан. Поддержать футболистов пришли сотни жителей. Впервые просмотр на главной площади организовали на большом экране и в центре Иванова - там, где проходят все основные городские торжества.

Невозможное возможно

С первым в истории российского футбола выходом в четвертьфинал чемпионата мира футболистов, тренеров и болельщиков поздравили и главы регионов. "Это была волевая, достойная, заслуженная победа в тяжелейшем матче против одной из сильнейших команд мирового футбола. Игорь Акинфеев, безусловно, герой матча, но эта победа - заслуга каждого нашего игрока", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.