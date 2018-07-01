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1 июля, 23:56
Болельщики в регионах ЦФО пожелали сборной России победы в 1/4 финала ЧМ-2018
© Артем Геодакян/ТАСС
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В четвертьфинале российская сборная сыграет с командой Хорватии

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики ЦФО празднуют победу России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018 года и делятся своими эмоциями после матча с командой Испании.

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Во Владимире - единственном городе, в котором не проводятся матчи, но он при этом попал в культурную программу чемпионата, игру смотрели в фан-зонах, на улице и в кафе. Во время пенальти начался сильный ливень, но это никак не повлияло на настроение болельщиков. Они скандировали: "Игорь! Игорь! Россия! Россия" и обнимались с официантам, когда стало ясно что российская сборная победила.

"О том, что выиграла сборная России, я узнала, когда шла по овощному рынку на улице Машиностроителей, трое азербайджанцев-торговцев фруктами вдруг стали кричать: "Россия, Россия!" Один из них на радостях предложил купить абрикосы всего за 50 рублей: "Ради победы", сказал продавец", - рассказала жительница Воронежа Елена.

В Курске водитель одного из троллейбусов не поверил в победу сборной России в 1/8 финала. "Мальчик, мальчик какой счет", - спросил водитель троллейбуса у проходившего мимо подростка. "Мы выиграли!", - ответил мальчик. "Ура, следующая остановка - Московская площадь - конечная", - сказал водитель.

В Брянске фан-зону организовали в центре города на площади Партизан. Поддержать футболистов пришли сотни жителей. Впервые просмотр на главной площади организовали на большом экране и в центре Иванова - там, где проходят все основные городские торжества.

Невозможное возможно

С первым в истории российского футбола выходом в четвертьфинал чемпионата мира футболистов, тренеров и болельщиков поздравили и главы регионов. "Это была волевая, достойная, заслуженная победа в тяжелейшем матче против одной из сильнейших команд мирового футбола. Игорь Акинфеев, безусловно, герой матча, но эта победа - заслуга каждого нашего игрока", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов написал на своей странице в Facebook: "Исторический матч для сборной России, спасибо всей команде за характер, с победой!" Глава Тамбовской области Александр Никитин порадовался за своего земляка Юрия Жиркова: "Настоящим героем матча стал наш вратарь Игорь Акинфеев, но особую гордость все тамбовчане испытывают за то, что свою лепту в победу команды внес тамбовчанин Юрий Жирков!"

"Поздравляю нас всех, ребята показали, что невозможное возможно! Главное - настрой на победу и отдача себя до конца" - сказал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Глава Рязанской области Николай Любимов считает победу российской сборной потрясающей и исторической: "Мы так долго ждали, мы верили, мы не сломались, мы сегодня победили, ребята спасибо, за вас болела вся страна, весь российский народ, вы молодцы!".

В воскресенье сборная России в серии пенальти победила в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". На игре присутствовали 78 011 человек. В четвертьфинале сборная России сыграет со сборной Хорватии.

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