На Юге России победу национальной сборной празднуют карнавалами, песнями и танцами

В Сочи, где пройдет матч 1/4 финала ЧМ, готовятся встретить российских футболистов как победителей, сообщил мэр города Анатолий Пахомов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские и иностранные болельщики на юге России вместе празднуют победу сборной РФ в матче чемпионата мира по футболу, в котором Россия обыграла Испанию. Через несколько дней сборную РФ ждут в Сочи, где пройдет матч 1/4 финала.

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В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара. 7 июля россиянам предстоит матч 1/4 финала в Сочи с командой Хорватии. "Танцуем, чтобы не умереть от счастья" Площадь Фестиваля болельщиков в Сочи, которая может единовременно вмещать 10 тыс. человек, во время матча была заполнена до отказа. После финального свистка десяток фанатов встали в круг и исполнили кавказский танец, а рядом болельщик из Нерюнгри (Якутия) стучал в бубен и подпевал танцорам. Никто из гостей фан-зоны не спешил уходить, незнакомые люди обнимали и поздравляли друг друга, пожимали руки и хлопали в ладоши. Даже пожилые болельщики активно прыгали вместе с остальными, отмечая исторический успех российской команды.

"Просто сердце лопается от радости. И мы танцуем, чтобы не умереть от счастья", - признался ТАСС болельщик из Туапсе Аванес Цадурьян. Группа китайских болельщиков размахивала российскими флагами и с акцентом кричала: "Ура! Россия!" "Мы сейчас гости вашей страны, гости чемпионата мира по футболу, поэтому болели за российскую команду. Примите наши поздравления, вы это заслужили!" - сказал ТАСС Чжан Ваньцана. Теперь сборную России ждут с Сочи, где 7 июля пройдет матч 1/4 финала. Как сказал ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, олимпийская столица готова к встрече на 100% - "начиная от инфраструктуры, заканчивая поддержкой болельщиков". Мэр города Анатолий Пахомов рассказал ТАСС, что в Сочи готовятся встретить футболистов российской сборной как победителей. "Сочинцы будут счастливы принять исторический матч сборной России в 1/4 финала на стадионе "Фишт", - сказал мэр. Мэр также выразил уверенность, что игра в Сочи с участием российских футболистов "будет незабываемой". "У вас отличная команда" Ростов-на-Дону принял уже четыре матча чемпионата мира, 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии. В фан-зоне на самой большой городской площади - Театральной - матч Россия - Испания смотрели болельщики из разных стран и вместе с россиянами радовались победе.

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