На Юге России победу национальной сборной празднуют карнавалами, песнями и танцами

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские и иностранные болельщики на юге России вместе празднуют победу сборной РФ в матче чемпионата мира по футболу, в котором Россия обыграла Испанию. Через несколько дней сборную РФ ждут в Сочи, где пройдет матч 1/4 финала.
В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3, вратарь Игорь Акинфеев отразил два удара.
7 июля россиянам предстоит матч 1/4 финала в Сочи с командой Хорватии.
Площадь Фестиваля болельщиков в Сочи, которая может единовременно вмещать 10 тыс. человек, во время матча была заполнена до отказа. После финального свистка десяток фанатов встали в круг и исполнили кавказский танец, а рядом болельщик из Нерюнгри (Якутия) стучал в бубен и подпевал танцорам. Никто из гостей фан-зоны не спешил уходить, незнакомые люди обнимали и поздравляли друг друга, пожимали руки и хлопали в ладоши. Даже пожилые болельщики активно прыгали вместе с остальными, отмечая исторический успех российской команды.
"Просто сердце лопается от радости. И мы танцуем, чтобы не умереть от счастья", - признался ТАСС болельщик из Туапсе Аванес Цадурьян.
Группа китайских болельщиков размахивала российскими флагами и с акцентом кричала: "Ура! Россия!" "Мы сейчас гости вашей страны, гости чемпионата мира по футболу, поэтому болели за российскую команду. Примите наши поздравления, вы это заслужили!" - сказал ТАСС Чжан Ваньцана.
Теперь сборную России ждут с Сочи, где 7 июля пройдет матч 1/4 финала. Как сказал ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, олимпийская столица готова к встрече на 100% - "начиная от инфраструктуры, заканчивая поддержкой болельщиков". Мэр города Анатолий Пахомов рассказал ТАСС, что в Сочи готовятся встретить футболистов российской сборной как победителей. "Сочинцы будут счастливы принять исторический матч сборной России в 1/4 финала на стадионе "Фишт", - сказал мэр.
Мэр также выразил уверенность, что игра в Сочи с участием российских футболистов "будет незабываемой".
Ростов-на-Дону принял уже четыре матча чемпионата мира, 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала между сборными Бельгии и Японии. В фан-зоне на самой большой городской площади - Театральной - матч Россия - Испания смотрели болельщики из разных стран и вместе с россиянами радовались победе.
"У вас отличная команда, как и вся ваша страна. Сегодня я за Россию, они молодцы! Но завтра я буду болеть за Бельгию", - сказала корреспонденту ТАСС болельщица Анна Мари из Голландии.
Ростовчане и гости города встретили победу российской сборной, скандируя "Россия!", а после устроили овацию главным героям матча, скандируя "Дзюба!" (нападающий российской сборной Артем Дзюба забил первый в матче гол с пенальти) и "Акинфеев!" (вратарь сборной Игорь Акинфеев).
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, который следит за ходом чемпионата, не сомневался в победе национальной команды. "Мы в этом и не сомневались. Россия вперед!" - написал он на своей странице в Twitter.
Отдыхающие во всероссийском детском центре "Орленок" дети, которые в воскресенье смотрели матч на площади центра, назвали матч "чудом и битвой титанов", а испанцам пожелали не расстраиваться. "Это чудо - мы выиграли испанцев! <...> Конечно, первый гол сбил нас с толку, но мы собрались и врезали им пенальти, доиграли до конца и выиграли", - сказала Лиза Бойко из Краснодара.
Сергей Храмов из Сочи признался, что с самого начала верил в победу сборной России и болел за нее. А Илья Полищук из Пятигорска в какой-то момент подумал, что "Россия уже не вытянет". "Опасно было, могли проиграть, но наши - молодцы, вытянули, победили одну из лучших команд. <...> А испанской команде я пожелал бы не расстраиваться слишком сильно: любое поражение - это шаг к будущей победе", - сказал он.
В Севастополе тысячи жителей города смотрели матч у большого экрана в Артиллерийской бухте. Среди них был и губернатор города Дмитрий Овсянников. "Я ни на секунду не сомневался в наших ребятах... <...> Они доказали всему миру, что Россия - великая страна!" - сказал Овсянников журналистам после матча.
В Волгограде пешеходная зона вблизи фан-зоны на Центральной набережной после матча наполнилась тысячами болельщиков, которые устроили шествие с российскими флагами, танцами и скандированием "Россия, вперед!". Люди обнимаются, поздравляют друг друга, трубят в дудки, размахивают российскими флагами.
"Мы верили - и они победили!", "Победа трудная, но тем она приятнее и заслуженнее!", "Вперед к финалу!", "Акинфеев - супервратарь, спасибо, Игорь!", - так отвечали жители Волгограда на просьбу корреспондента ТАСС поделиться впечатлениями от победы сборной России.
В Астрахани в фан-зоне, расположенной в парке "Аркадия", матч смотрели десятки тысяч горожан с флагами. Многие пришли с семьями, даже с грудными детьми, несмотря на жару, которая даже вечером приближалась к 40 градусам. После финального свистка город заполнили автомобильные сигналы, которые приветствовали победу России, люди из окон домов кричали "Ура!", поздравляли друг друга.
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин в первые минуты после матча поделился эмоциями в своем Instagram. "Это история! Поздравляю всех с победой национальной сборной!" - написал Жилкин, отметив, что смотрел матч с внуками.
В столице Адыгеи, где не было фан-зон, на улицах во время матча было непривычно пустынно для воскресного дня, только из распахнутых окон доносились крики болельщиков. Как только игра закончилась, привычная жизнь возобновилась - молодежь начала ездить по Майкопу, размахивая флагами России и Адыгеи и скандируя "Россия, вперед!".
Глава Калмыкии Алексей Орлов смотрел матч со своими коллегами. "Поздравляю всю Россию! <...> Все футболисты во главе со Станиславом Саламовичем Черчесовым нашей сборной - герои!" - сказал Орлов корреспонденту ТАСС.