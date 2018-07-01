Сборная России сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

В матче 1/8 финала хорваты победили команду Дании в серии послематчевых пенальти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира сыграет с командой Хорватии. Хорваты в Нижнем Новгороде в 1/8 финала одержали победу над датчанами в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. Счет в матче на первой минуте открыл датский защитник Матиас Йоргенсен. На четвертой минуте ответный мяч забил форвард сборной Хорватии Марио Манджукич. Команды обменялись голами в течение 3 минут 37 секунд с начала матча, что стало рекордом чемпионатов мира в том, насколько быстро две сборные смогли отличиться в одном матче.

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В конце второго дополнительного тайма судья поставил пенальти в ворота сборной Дании, но вратарь Каспер Шмейхель отбил удар Луки Модрича. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты - 3:2. В составе сборной Дании пенальти забили Симон Кьер и Микаэль Крон-Дели. Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич отбил удары Кристиана Эриксена, Лассе Шёне и Николая Йоргенсена. Шмейхель отразил удары Милана Баделя и Йосипа Пиварича. Среди хорватских футболистов точными ударами отличились Андрей Крамарич и Модрич, победный пенальти забил Иван Ракитич. Ранее в воскресенье сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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