Сборная России сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче 1/4 финала домашнего чемпионата мира сыграет с командой Хорватии. Хорваты в Нижнем Новгороде в 1/8 финала одержали победу над датчанами в серии пенальти.
Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1. Счет в матче на первой минуте открыл датский защитник Матиас Йоргенсен. На четвертой минуте ответный мяч забил форвард сборной Хорватии Марио Манджукич. Команды обменялись голами в течение 3 минут 37 секунд с начала матча, что стало рекордом чемпионатов мира в том, насколько быстро две сборные смогли отличиться в одном матче.
В конце второго дополнительного тайма судья поставил пенальти в ворота сборной Дании, но вратарь Каспер Шмейхель отбил удар Луки Модрича. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хорваты - 3:2.
В составе сборной Дании пенальти забили Симон Кьер и Микаэль Крон-Дели. Вратарь сборной Хорватии Даниел Субашич отбил удары Кристиана Эриксена, Лассе Шёне и Николая Йоргенсена. Шмейхель отразил удары Милана Баделя и Йосипа Пиварича. Среди хорватских футболистов точными ударами отличились Андрей Крамарич и Модрич, победный пенальти забил Иван Ракитич.
Ранее в воскресенье сборная России в матче 1/8 финала одержала победу над командой Испании в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. Впервые в истории сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало встречи - 21:00 мск.
Сборные Хорватии и Дании в шестой раз играли друг с другом, впервые команды встретились на чемпионате мира. Хорваты одержали третью победу, дважды выигрывали датчане, один раз команды сыграли вничью. Второй раз хорваты и датчане встретились на крупном международном турнире. На чемпионате Европы в 1996 году победила сборная Хорватии (3:0).
Сборная Хорватии второй раз в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Впервые хорваты дошли до этой стадии на мировом первенстве в 1998 году. Тогда хорватская команда выиграла бронзовые медали, проиграв в полуфинале французам (1:2), но обыграв голландцев в матче за третье место (2:1).
Никогда раньше ни сборная Дании, ни сборная Хорватии не играли в матчах плей-офф на чемпионатах мира дополнительное время или серию послематчевых пенальти.