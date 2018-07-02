МВД не зафиксировало нарушений общественного порядка на матче ЧМ Испания - Россия

Правоохранители и организаторы приняли все необходимые для обеспечения порядка меры, добавили в министерстве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обеспечили безопасность игры Испания - Россия в воскресенье в Москве, нарушений общественного порядка не было. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Сегодня на стадионе "Лужники" прошел матч в рамках чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 между сборными командами России и Испании. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что правоохранители и организаторы приняли все необходимые для обеспечения порядка меры.



