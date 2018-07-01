Сборная России сенсационно победила испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

Национальная команда выиграла у сборной Испании в серии послематчевых пенальти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу в серии пенальти одержала историческую победу над командой Испании и вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Основное время матча завершилась вничью - 1:1. В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти футболисты сборной России реализовали все свои удары (Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев), испанцы дважды не смогли забить - 4:3. Вопрос посещаемости данного матча даже не обсуждался. Сборная России впервые в своей истории вышла в 1/8 финала, такое историческое событие не мог пропустить ни один уважающий себя болельщик. Причем совсем не обязательно из России, за подопечных Станислава Черчесова с трибун красавца-стадиона "Лужники" переживали, кажется, люди едва ли не с половины земного шара. Поболеть за российскую сборную пришли бразильцы, сербы, южнокорейцы.

"После того, как сборная Южной Кореи вылетела с чемпионата мира, мы твердо для себя решили, что будем поддерживать команду России, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС южнокорейский болельщик. - Желаем удачи вашей сборной, специально для этого мы взяли наш трофей в виде Кубка мира, ведь когда он с нами, ни одна команда не проигрывает". Уже за два часа до стартового свистка территория олимпийского комплекса возле стадиона была переполнена. Болельщики стройными длинными колоннами направлялись к входам в сектора арены, распевая песни. Среди болельщиков было немало тех, кто пришел на игру с детьми, поэтому совсем не удивительно, что на трибунах в очередной раз был аншлаг - 78 011 человек. Сборная России не дала испанцам навязать свою игру Впервые на турнире вопрос тактической схемы перед матчем обсуждался столь рьяно. Оно и понятно, на групповом этапе российская сборная катком проехалась по саудовцам (5:0) и уверенно победила команду Египта (3:1), придерживаясь ориентированной на атаку схемы 4-2-3-1. Тогда данное решение было оправдано, ведь ни команда Саудовской Аравии, ни египтяне при всем уважении по-настоящему серьезными соперниками не являются, а играть от обороны в данном случае себе дороже. Другое дело - матч против сборной Уругвая, первого серьезного оппонента, который преподал российской команде урок тактической выучки. Тогда россияне с первых минут пошли в атаку, действовали слишком самоуверенно, получили 0:3, после чего стало понятно, что с испанцами придется либо что-то придумывать, либо сразу вывешивать белый флаг.

Смотрите также Герои матча Испания - Россия

Черчесов предпочел придумать. Кого-то, быть может, удивил выход в стартовом составе сразу пятерых защитников, трое из которых - номинальные центральные (Сергей Игнашевич, Илья Кутепов и Федор Кудряшов), но стоит напомнить, что именно такую схему главный тренер сборной России наигрывал на предсезонных сборах и в товарищеских матчах, отказавшись от нее буквально в самый последний момент. Дополнительное оправдание выбранной схемы - фирменный стиль испанской команды, действующей преимущественно внизу и старающейся длительное время контролировать мяч. Основной же отличительной особенностью команды, которую ей прививал уже бывший главный тренер Хулен Лопетеги (был уволен за день до старта чемпионата мира из-за скандала), является перевод атак на свой левый фланг и перенасыщение этой зоны футболистами в расчете на то, что оборонительные игроки соперника оттянутся туда для подстраховки партнеров и освободят пространство на противоположном краю поля для включения в него неприкрытых испанских игроков. Будем откровенны, защитники сборной России при прежней расстановке и прежнем количестве своем с этим бы просто не справились, поэтому Черчесову пришлось искать экстренные меры по противодействию сопернику. И надо признать, что в первые минуты ничего не предвещало беды, сборная России отказалась от высокого прессинга и переключилась на контратаки с прицелом на забегания Марио Фернандеса, Александра Головина и Романа Зобнина, а в обороне действовала весьма компактно, не давая техничным и юрким испанцам пространства для маневра и выхода на ударную позицию. Но беда пришла откуда не ждали. На 10-й минуте Юрий Жирков нарушил правила на Начо, после чего Марко Асенсио исполнил штрафной. Мяч завис над штрафной российской сборной, капитан испанцев Серхио Рамос и самый опытный защитник российской команды Сергей Игнашевич вступили в единоборство, в результате которого оба игрока упали на газон, а мяч рикошетом от ноги россиянина залетел в ворота Игоря Акинфеева. К слову, уже во второй раз на турнире сборной России записывают автогол, в игре с командой Уругвая гол Диего Лаксальта рикошетом от пытавшегося помешать удару Дениса Черышева записали на российского полузащитника, но едва ли кто-то ожидал, что подобная неприятность случится с надежнейшим Игнашевичем. План Черчесова сработал Сперва казалось, что этот гол поставил роспись в приговоре шансам сборной России. Традиционно российские команды (будь то клубы или сборная) очень плохо чувствуют себя под давлением, а пропустить гол в стартовом отрезке матча - это худший вид давления из всех возможных. И тем удивительнее было видеть, что подопечные Черчесова не расслабились ни на йоту и не поддались эмоциям, продолжив действовать согласно плану. Корректировок в игре не требовалось, сборная играла неплохо, а гол - скорее случайность, чем следствие системных ошибок, посему российская команда продолжила ждать шанса в контратаках. Особенно удивило то, какой эффект оказывал на испанцев точечный прессинг сборной России - регулярно давление на полузащиту соперника оказывали лишь три футболиста - Зобнин, Головин и Артем Дзюба, однако даже это заставляло соперника раз за разом терять мяч в не самых сложных эпизодах, что предоставляло россиянам возможность для организации собственных атак.

Смотрите также Как болельщики сборной России отмечают выход в 1/4 финала ЧМ

Уже к концовке первого тайма положение сил изменилось до неузнаваемости - испанцы не могли конвертировать владение мячом в опасные моменты, зато сборная России свои эпизоды стабильно доводила до ударов. Шутка ли, что даже Рамос, получив мяч в одном из эпизодов возле собственной штрафной, на правах капитана начал жестами призывать партнеров по команде собраться и действовать более организованно. Не помогло. На 40-й минуте Дзюба головой попытался пробить по воротам, но угодил в руку Жерару Пике. У судьи вопросов по эпизоду не возникло - пенальти, к мячу подошел Дзюба и пробил в противоположный от Давида Де Хеа угол, после чего в праздном порыве побежал к трибунам и в типичной уже для сборной России манере отпраздновал исторический гол - отдал честь болельщикам. Акинфеев провел лучший матч на турнире Во второй половине матча ситуация кардинально не поменялась. Однако следует отметить, что сборная России, по- прежнему действуя вторым номером, выглядела несколько увереннее своих соперников, которым кровь из носу необходимо было спасать положение и решать исход матча в основное время, овертаймы и серия пенальти играли на руку россиянам с психологической точки зрения. На команду Черчесова не давил груз ответственности, ведь сборная России уже сотворила историю, впервые выйдя в плей-офф, а проиграть испанцам в ожесточенной борьбе не так зазорно. Что же говорить об испанца, то на их психологическую устойчивость начали давить еще до старта турнира, отправив в отставку Лопетеги, а уже на групповом этапе масла в огонь несвойственными ему ошибками подлил доселе не вызывавший нареканий Де Хеа, кроме того, им противостояла самая слабая по рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) сборная турнира, проигрыш такому сопернику испанские болельщики едва ли воспримут как должное.

Смотрите также Болельщики сборной Испании в Мадриде не ожидали победы россиян в матче 1/8 финала ЧМ

Ближе к середине тайма испанцы начали забирать инициативу себе и все чаще угрожать воротам Игоря Акинфеева, но российский вратарь показал свою лучшую игру на турнире и не позволил сопернику лишить российских болельщиков заслуженного праздника. Уже после завершения матча Акинфеев был признан лучшим игроком встречи. "Не чувствую себя лучшим игроком, лучший игрок - это команда, болельщики, - сказал он позднее на пресс- конференции. - Мы хотели больше атаковать, но с испанцами так не получится. Слава богу, что все получилось так, как получилось". Стоит отметить, что в физическом плане сборная России выглядела безупречно, даже в концовке основного времени матча российские футболисты раз за разом убегали в опасные контратаки, которые могли бы принести победу команде чуть раньше. В дополнительное время сборная Испании включилась на полную мощность. Российские футболисты понимали, что в данном случае лучше не злоупотреблять атаками и дожидаться шансов, стараясь восстановить силы. Кроме того, во второй 15-минутке газон "Лужников" ощутил на себе всю мощь московского проливного дождя, так что забеги после столь длительного матча по мокрому полю превращались в совсем уж непривлекательную затею. Долгожданная серия пенальти В серии пенальти первым к мячу подошел надежный Андрес Иньеста - точно в ворота. Смолов свой удар также не смазал - это, кстати, первое его попадание в ворота на этом турнире. Далее свои возможности реализовали Пике и Игнашевич, а затем - осечка! Коке пробил так, что Акинфееву не составило труда справиться с ударом. Шанс, возможность! Головин с точки пробил прямо в ворота мимо Де Хеа, затем точные удары нанесли Рамос и Черышев. А после стадион взорвался, Яго Аспас не смог реализовать свой удар, сборная России проходит в 1/4 финала.

"Потрясающая победа, впервые мы смогли выйти в четвертьфинал, было сложно представить, что мы вырвем победу, матч - тяжелейший, - сказала после игры журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец. - Ребята сделали все, чтобы добиться этого успеха. Конечно, герой матча Акинфеев, герой ли он России? Абсолютно". "С победой! Все нормально, все хорошо, поздравляю всех и спасибо всем, кто был рядом с командой, кто верил в нее до последнего. С выходом в четвертьфинал", - сказал ТАСС вице-премьер РФ Виталий Мутко. Министр спорта Павел Колобков высказал предположение, что теперь сборной России вполне по силам выйти в полуфинал чемпионата мира. "Я очень рад, что мы почувствовали, что у нас есть команда, что ребята бьются, даже когда у Ильи Кутепова свело ногу, он все равно добежал и выбил, следующая игра будет примерно такой же, шансы у нас есть, - сказал Колобков. - Выход в 1/4 финала - это уже сам по себе большой успех. Надеюсь, сейчас команда получила заряд уверенности, ребята поверили в себя, а дальше играть будет морально легче". Кто дальше? Прежде следует отметить, что победа сборной России над испанцами является исторической во многих смыслах этого слова. Сборные Испании и России в шестой раз встречались друг с другом (в 11-й с учетом СССР и СНГ), россиянам впервые удалось обыграть испанцев. Ранее только команда СССР побеждала сборную Испании - в мае 1971 года (2:1), испанцы побеждали шесть раз (четыре раза - сборную России, два - команду СССР), четыре раза команды играли вничью (два - сборная России, два - команда СССР). Впервые в истории отечественные футболисты на чемпионате мира участвовали в серии послематчевых пенальти и второй раз одержали победу в матче плей-офф. Ранее только сборная СССР на турнире в 1966 году в матче 1/4 финала обыграла венгров (2:1), в полуфинале советские спортсмены уступили немцам (1:2), а в матче за третье место - португальцам (1:2).