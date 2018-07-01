В Приволжье отмечают победу российской сборной хоровым пением и салютами

Болельщики в городах ПФО собираются праздновать до самого утра

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители Приволжского федерального округа отмечают победу национальной сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу хоровым пением и салютами: в Самаре исполняют "Катюшу", а в Нижнем Новгороде танцуют свинг. В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Игорь Акинфеев в серии 11-метровых отразил два удара. Россияне впервые в истории вышли в четвертьфинал турнира. Песни и танцы Тысячи болельщиков на фестивале в Нижнем Новгороде в честь победы танцевали под народные песни и российские рок-композиции. Фан-зона была переполнена, на площадке находилось около 15 тыс. зрителей. Покидая ее, болельщики пустились в свинг и лезгинку, из-за чего на Большой Покровской улице даже возник затор.

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Примерно 18 тыс. болельщиков, которые собрались в фан-зоне в Самаре, после финального свистка запели "Катюшу", а потом исполнили традиционную "Калинку". Затем они устроили массовую дискотеку. Остудить свой пыл местные жители решили в Волге, которая находится как раз рядом с фан-зоной. Их поддержали болельщики из Мексики, болевшие в ходе этого матча за Россию. В это же время в историческом центре города от площади Революции по улице Куйбышева прошел танцевальный карнавал, как в Бразилии. Около 500 молодых людей и девушек под звуки духового оркестра исполнили капоэйру и латинские танцы. Зрители в Казани ликовали от восторга, бросая в воздух головные уборы и опилки, которыми покрыта территория фан-зоны. Всюду скандировали "Россия, вперед". Часть фанатов направилась шествием по мосту через реку Казанку в сторону центральных улиц, где продолжила шумно отмечать победу. На пешеходной улице имени Баумана сотни российских болельщиков спели национальный гимн под аккомпанемент барабанщика из Аргентины, чья команда играла в Казани накануне. Верим в команду Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил ТАСС, что о победе сборной узнал на финише соревнований по триатлону "Айронмен", в которых он принимал участие в воскресенье.

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"На финише я узнал, что наша команда победила в 1/8 финала <...>. Всегда нужно верить в команду - в команду футбольную, хоккейную, команду Удмуртии, потому что это наша команда <...>. Оголтелая критика, которая перед чемпионатом начиналась, <...> показывает несостоятельность очень многих наших экспертов и псевдоболельщиков, несостоятельность и неумение верить и любить то, что у тебя есть. <...>. Я счастлив, и я счастлив в том, что мой принцип "верим в команду" - он работает", - сказал Бречалов. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил ТАСС, что он вместе с семьей смотрел футбол на даче, а его супруга разгадала тактику Станислава Черкесова - обыграть испанцев в серии пенальти. Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин поздравил страну с исторической победой. "Все мы болели за нашу команду, переполненные "Лужники", каждый регион, каждый город! Самарская область также болела всей душой, как она это умеет. Спасибо команде за то счастье и эмоции, которые они подарили сегодня всей нашей стране!" - прокомментировал он игру сборной. Ликование до утра Бурно отмечают победу и в тех городах Поволжья, где не проходили матчи чемпионата мира и не было организовано специальных фан-зон.

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