историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
1 июля, 23:41
В Приволжье отмечают победу российской сборной хоровым пением и салютами
© Егор Алеев/ТАСС
Ближайшие матчи
2 июля, 17:00
1/8 финала
БразилияМексика
2 июля, 21:00
1/8 финала
БельгияЯпония
3 июля, 17:00
1/8 финала
ШвецияШвейцария
расписание всех игр
Болельщики в городах ПФО собираются праздновать до самого утра

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Жители Приволжского федерального округа отмечают победу национальной сборной в 1/8 финала чемпионата мира по футболу хоровым пением и салютами: в Самаре исполняют "Катюшу", а в Нижнем Новгороде танцуют свинг.

В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Игорь Акинфеев в серии 11-метровых отразил два удара. Россияне впервые в истории вышли в четвертьфинал турнира.

Песни и танцы

Тысячи болельщиков на фестивале в Нижнем Новгороде в честь победы танцевали под народные песни и российские рок-композиции. Фан-зона была переполнена, на площадке находилось около 15 тыс. зрителей. Покидая ее, болельщики пустились в свинг и лезгинку, из-за чего на Большой Покровской улице даже возник затор.

Смотрите также
Сборная России сенсационно победила испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

Примерно 18 тыс. болельщиков, которые собрались в фан-зоне в Самаре, после финального свистка запели "Катюшу", а потом исполнили традиционную "Калинку". Затем они устроили массовую дискотеку. Остудить свой пыл местные жители решили в Волге, которая находится как раз рядом с фан-зоной. Их поддержали болельщики из Мексики, болевшие в ходе этого матча за Россию.

В это же время в историческом центре города от площади Революции по улице Куйбышева прошел танцевальный карнавал, как в Бразилии. Около 500 молодых людей и девушек под звуки духового оркестра исполнили капоэйру и латинские танцы.

Зрители в Казани ликовали от восторга, бросая в воздух головные уборы и опилки, которыми покрыта территория фан-зоны. Всюду скандировали "Россия, вперед". Часть фанатов направилась шествием по мосту через реку Казанку в сторону центральных улиц, где продолжила шумно отмечать победу. На пешеходной улице имени Баумана сотни российских болельщиков спели национальный гимн под аккомпанемент барабанщика из Аргентины, чья команда играла в Казани накануне.

Верим в команду

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил ТАСС, что о победе сборной узнал на финише соревнований по триатлону "Айронмен", в которых он принимал участие в воскресенье.

Смотрите также
Герои матча Испания - Россия

"На финише я узнал, что наша команда победила в 1/8 финала <...>. Всегда нужно верить в команду - в команду футбольную, хоккейную, команду Удмуртии, потому что это наша команда <...>. Оголтелая критика, которая перед чемпионатом начиналась, <...> показывает несостоятельность очень многих наших экспертов и псевдоболельщиков, несостоятельность и неумение верить и любить то, что у тебя есть. <...>. Я счастлив, и я счастлив в том, что мой принцип "верим в команду" - он работает", - сказал Бречалов.

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов сообщил ТАСС, что он вместе с семьей смотрел футбол на даче, а его супруга разгадала тактику Станислава Черкесова - обыграть испанцев в серии пенальти.

Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин поздравил страну с исторической победой. "Все мы болели за нашу команду, переполненные "Лужники", каждый регион, каждый город! Самарская область также болела всей душой, как она это умеет. Спасибо команде за то счастье и эмоции, которые они подарили сегодня всей нашей стране!" - прокомментировал он игру сборной.

Ликование до утра

Бурно отмечают победу и в тех городах Поволжья, где не проходили матчи чемпионата мира и не было организовано специальных фан-зон.

Смотрите также
Как болельщики сборной России отмечают выход в 1/4 финала ЧМ

На территории парка Победы в Ульяновске, где в воскресенье праздновали Сабантуй, футбол смотрели на больших экранах. Игра объединила представителей разных национальностей, которые после победы России устроили настоящее братание.

В центре Перми и Пензы крики горожан "Россия" и "Спасибо" заглушали гудящие клаксоны машин. Водители сигналили друг другу и пешеходам, мигали фарами. Из открытых окон квартир и автомобилей звучали гимн России, песни "Калинка" и "Катюша". Незнакомые люди радостно поздравляли друг друга с очередной победой национальной сборной.

В разных районах Ижевска по окончании матча запустили салюты. Болельщики в городах Приволжья собираются праздновать победу до самого утра.

Следующую игру сборная России проведет 7 июля в Сочи с победителем другого матча 1/8 финала, в котором встретятся команды Хорватии и Дании.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Далич: матч сборных Хорватии и России в четвертьфинале ЧМ-2018 будет зрелищным
2 июля, 01:06
Жители Северо-Запада России празднуют выход национальной сборной в 1/4 финала ЧМ
2 июля, 01:00
Тренер сборной Хорватии считает команду России великой и настраивается на сложный матч ЧМ
2 июля, 00:59
Петер Шмейхель: выход в плей-офф ЧМ является большим достижением для сборной Дании
2 июля, 00:52
Роструд рекомендует согласовывать с руководством опоздания на работу из-за ЧМ-2018
2 июля, 00:51
Тренер Харейде гордится игрой датских футболистов в матче 1/8 финала ЧМ с хорватами
2 июля, 00:51
Сборные Бельгии и Японии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу
2 июля, 00:42
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White