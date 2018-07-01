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1 июля, 23:21
В Сибири фанаты празднуют победу сборной России в матче с Испанией салютами и гимном РФ
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Главы регионов в социальных сетях поздравляют сограждан с победой

ТАСС, 1 июля. Победа, которую одержала в воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу сборная России над командой Испании, вызвала бурю эмоций у сибирских фанатов. В столицах регионов, где уже за полночь, поют на улицах гимн России и устраивают салюты, а главы регионов поздравляют сограждан в социальных сетях с победой команды.

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"Это была очень напряженная игра от начала до конца. Сильный на порядок соперник, но итог - победа за нами! Наши впервые в истории вышли в четвертьфинал. Труд и упорство команды, невероятная игра вратаря Акинфеева!" - так прокомментировал ТАСС победу российской сборной глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.

Врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев присоединился к поздравлениям на своей странице в Instagram: "Победа! Герои! Фантастический матч, парни - настоящие мужчины. Гордимся вами".

Его коллега, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, комментирует на своей странице в Facebook кратко: "Рад за сборную России по футболу!".

Глава Бурятии Алексей Цыденов в свою очередь написал на своей странице в Facebook: "Просто ура! И валидол!". Также он отметил отдельным постом, что в сборной играет Владимир Гранат из Улан-Удэ - защитник клуба "Рубин" и сборной России, воспитанник футбольной школы "Локомотив" Улан-Удэ.

"Победа нашей сборной по футболу и выход в четвертьфинал чемпионата мира - национальный праздник. <...> Радость, единение, сплоченность и гордость испытывают все россияне. Мы благодарны сборной, Игорю Акинфееву, он национальный герой, и Станиславу Саламовичу (Черчесову, главному тренеру сборной России - прим. ТАСС)... за возможность испытать такие яркие эмоции", - прокомментировал ТАСС врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Фан-зоны, гимны и салюты

Вскоре после окончания игры несколько залпов салюта прогремели в небе над Читой. Несмотря на ночь, десятки жителей города вышли на улицы, приветствуя победу свистом, сигналами клаксонов и криками "Россия!" и "Оле-оле!".

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Похожая ситуация и в городах Барнаул и Улан-Удэ - по главным проспектам автомобили едут, постоянно сигналя, фанаты высовываются с флагами из окон и громкими криками поздравляют друг друга с победой сборной. В сибирских городах под гимн России, который распевают болельщики, гремят салюты.

В фан-зоне на Михайловской набережной в Новосибирске сотни людей, которые скандируют "Ура! Россия!", размахивают шарфами различных футбольных команд и даже новосибирской хоккейной "Сибири". Люди обнимаются и поздравляют друг друга, делают селфи и, несмотря на то, что матч закончился, не спешат уезжать. В Новосибирске теплая ночь, и многие собираются гулять до утра по улицам.

"Я одного понять не могу - как мне завтра на работу идти? Радость неимоверная, я такого никогда не видел! Испанцев жалко, ну ничего, может, тоже победят когда-нибудь", - сказал ТАСС новосибирец Константин Николаев.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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