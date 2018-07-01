Михалков назвал победу сборной России над испанцами на ЧМ по футболу исторической

Известный кинорежиссер ТАСС считает, что поражение в последнем матче группового этапа от сборной Уругвая со счетом 0:3 пошло на пользу российским футболистам

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Известный кинорежиссер и актер Никита Михалков считает победу сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира исторической. Об этом он рассказал ТАСС.

"Убежден, что эта наша победа, конечно же, историческая, - сказал Михалков. - И я не хочу считать ее случайной. Потому что, кто верит в случайность - не верит в бога".

В воскресенье сборная России в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти переиграла команду Испании. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

Собеседник ТАСС считает, что поражение в последнем матче группового этапа от сборной Уругвая со счетом 0:3 пошло на пользу российским футболистам. "Я был убежден в нашей победе, как и многие россияне - для русского человека мотивация намного важнее, чем каждодневная рутинная работа. Я думаю, что наша победа во многом мотивирована проигрышем уругвайцам, который остудил наш пыл после побед над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1). Я совершенно убежден, что вся страна уверена в том, что наша команда выходила на поле с ощущением, что она может все", - отметил Михалков.

"Это не значит, что это правда, потому что есть команды, которые намного сильнее нашей. Но я думаю, что это вкус победы, это ощущение того, что мы можем, дает силы, энергию и надежд", - заключил он.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча между командами Хорватии и Дании. Встреча состоится 7 июля в Сочи.