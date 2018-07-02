Голодец: сборная России смогла победить благодаря командному духу и подвигу вратаря

Вице-премьер назвала Игоря Акинфеева героем

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец отметила командный дух сборной России по футболу и назвала российского вратаря Игоря Акинфеева героем.

Голодец отметила, что сборной России противостояла очень техничная и хорошо подготовленная команда. "Наши ребята держались на некотором командном духе, на поддержке", - прокомментировала вице-премьер победу национальной сборной над командой Испании в эфире телеканала Россия 24.

"То, что сделал Акинфеев - это невероятно. Он сегодня герой, герой футбола. То, что он сегодня сделал для России, трудно описать словами", - подчеркнула Голодец.

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти переиграла команду Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.