Газзаев: россияне обыграли испанцев на ЧМ-2018 за счет верной тактики

Российская команда в серии пенальти победила сборную Испании в матче 1/8 финала турнира

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выбрал верную тактику на матч 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

В воскресенье россияне выиграли у испанцев в "Лужниках" в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1).

"Оборона у нас была плотной: у нас вышло пять номинальных защитников плюс еще два опорных полузащитника. Тактика была выбрана абсолютно правильно, - сказал Газзаев. - Играть с испанцами в обоюдоострую игру было бы смерти подобно".

"Наша команда четко оборонялась, используя контратаки, и получила право пробить 11-метровый удар. Дальше же игра была очень вязкая, испанцы владели инициативой, но особых ситуаций не создавали. У испанцев были подходы к нашим воротам, но не более того. В дополнительное время блестяще два удара отразил Акинфеев, никто не вспомнит, как проходила игра, вспомнят результат", - добавил Газзаев.

Выход в 1/4 финала является огромным достижением российского футбола, отметил Газзаев. "Наша команда впервые попала в восьмерку сильнейших команд мира, и я думаю, что этот результат останется в истории", - подчеркнул он.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем матча Хорватия - Дания. Четвертьфинал с участием сборной России пройдет в Сочи 7 июля.