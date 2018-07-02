Болельщики сборной России в Риге активно поддерживали свою команду в матче с Испанией

Сотни людей смотрели матч России против сборной Испании в фан-зоне

РИГА, 1 июля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Свидетелями победы сборной России в матче с Испанией стали сотни болельщиков в латвийской столице, которые активно болели в воскресенье за любимую команду в местных барах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Наибольшее число болельщиков собралось в воскресенье в "Фанатской палатке" - фан-зоне, открытой около одного из центральных парков города, в двух шагах от латвийского МИДа и посольства России.

"На матч Россия-Испания у нас были заняты все столы, - говорит менеджер Каспарс. - Где-то 80% были за Россию".

Болельщики подерживали команду на протяжении всего матча, а ничейный исход, который перевел матч в серию пенальти, встретили овациями. "После пенальти палатка просто взорвалась, - сказал Каспарс. - Я тоже очень рад, что Россия выиграла, люди продолжат ходить к нам смотреть футбол".

По его словам, к началу финальной стадии турнира интерес болельщиков в Риге к публичному просмотру матчей только вырос. Например, на матч 1/8 финала Хорватия-Дания столик заказало датское посольство.