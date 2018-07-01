Андрес Иньеста завершил карьеру в сборной Испании по футболу

Футболист провел 136 матчей за национальную команду, в составе сборной он становился победителем чемпионата мира и двукратным чемпионом Европы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Испании по футболу Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в национальной команде. Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.

В воскресенье сборная Испании завершила выступление на чемпионате мира. В матче 1/8 финала испанцы в серии послематчевых пенальти проиграли сборной России.

"Этот матч стал последним для меня в футболке национальной команды, - заявил 34-летний Иньеста после матча. - Завершена эта чудесная глава моей жизни. К сожалению, иногда все заканчивается не так, как мы мечтаем. Сборной Испании снова важно найти путь к успеху, это гораздо сложнее, чем кажется, но сборная Испании сможет это сделать".

Иньеста в составе сборной Испании стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. За национальную команду он провел 136 матчей, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач.

Ранее Иньеста объявил об уходе из "Барселоны", за которую он играл с начала карьеры. В составе "Барселоны", за которую он провел 675 матчей (57 голов и 141 передача), он четыре раза выиграл Лигу чемпионов, восемь раз чемпионат Испании, шесть раз Кубок страны.

В мае 2018 года Иньеста объявил о переходе в японский клуб "Виссел Кобе".