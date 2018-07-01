Россияне вместе с канадцами отпраздновали победу сборной России в Оттаве и Торонто

Канадские болельщики поздравили российскую сборную с победой

ОТТАВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские соотечественники, а также россияне, работающие сейчас в Канаде, вместе с канадцами отпраздновали победу национальной футбольной сборной над испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье сообщили российские болельщики из Оттавы и Торонто.

"Всех с победой! Мы так болели за нашу сборную, что еще в первом тайме к нам присоединились все канадцы, которые находились в тот момент в спорт-баре. В итоге после серии пенальти мы праздновали победу вместе, обнимались и радовались за наших парней. Кстати, канадцы сегодня отмечают День Канады, так что они радовались вдвойне", - сказал корреспонденту ТАСС болельщик из РФ Сергей, который сейчас работает в Оттаве.

В Торонто, где проживают больше всего выходцев из России, также горячо поддерживали национальную команду. "Я знаю, что наши [соотечественники] смотрели игру как минимум в трех крупных спорт-барах, и во всех был аншлаг. Болельщиков не остановило даже то, что на улице стоит невыносимая жара, а матч начался в 10 утра по местному времени", - рассказал корреспонденту ТАСС житель этого крупнейшего мегаполиса страны по имени Андрей, который более 20 лет назад переехал жить в Канаду из России. "Хоть мы и покинули Родину, но всегда ее поддерживаем. После этой победы, возможно, устроим небольшое шествие по улицам Торонто вместе с канадцами, которые также болели за наших", - добавил он.

Сборная России по футболу в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1.