Салютами и криками "ура" празднуют уральцы выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная России в воскресенье в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира

Сборная России по футболу в воскресенье в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.

Сразу после завершения матча в Екатеринбурге начались салюты. Небо окрасилось в цвета национального флага России - белым, синим и красным. Во дворах жилых домов люди устроили танцы и поздравляют друг друга с победой. Не менее "горячо" и в фан-зоне Екатеринбурга, которая вместила около 17 тыс. человек, - люди размахивают флагами и поздравляют друг друга с победой.

"Мы надеялись на эту победу, но это был самый напряженный, самый "валидольный" матч ЧМ. Наша сборная сделала невозможное, но они заслужили эту победу, надеюсь, этот импульс поможет им пройти и 1/4. За нас болеют не только граждане России, но и многие иностранцы, с кем удалось пообщаться, особенно мексиканцы, они до сих пор у нас в городе, они хотели бы видеть в финале Россию. Это праздник, все, что происходит, - это как в сказке", - поделился с ТАСС житель Екатеринбурга Руслан.

На центральных улицах Екатеринбурга автомобилисты беспрерывно сигналят. Из окон многоэтажек многие кричат "Акинфеев" и "Россия - чемпион!". "Да, сборная Россия в 1/4 финала! Выиграли испанцев в фантастически тяжелом матче", - написал на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.