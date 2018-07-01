Салютами и криками "ура" празднуют уральцы выход сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Жители Уральского федерального округа (УрФО) салютами и криками "ура" отмечают выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, передают корреспонденты ТАСС.
Сборная России по футболу в воскресенье в серии пенальти победила команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее были россияне - 4:3.
Сразу после завершения матча в Екатеринбурге начались салюты. Небо окрасилось в цвета национального флага России - белым, синим и красным. Во дворах жилых домов люди устроили танцы и поздравляют друг друга с победой. Не менее "горячо" и в фан-зоне Екатеринбурга, которая вместила около 17 тыс. человек, - люди размахивают флагами и поздравляют друг друга с победой.
"Мы надеялись на эту победу, но это был самый напряженный, самый "валидольный" матч ЧМ. Наша сборная сделала невозможное, но они заслужили эту победу, надеюсь, этот импульс поможет им пройти и 1/4. За нас болеют не только граждане России, но и многие иностранцы, с кем удалось пообщаться, особенно мексиканцы, они до сих пор у нас в городе, они хотели бы видеть в финале Россию. Это праздник, все, что происходит, - это как в сказке", - поделился с ТАСС житель Екатеринбурга Руслан.
На центральных улицах Екатеринбурга автомобилисты беспрерывно сигналят. Из окон многоэтажек многие кричат "Акинфеев" и "Россия - чемпион!". "Да, сборная Россия в 1/4 финала! Выиграли испанцев в фантастически тяжелом матче", - написал на своей официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Празднуют победу и на Ямале. Люди размахивают российскими флагами и кричат "ура". "Хочу сказать нашим футболистам огромное спасибо за незабываемые эмоции. Они настоящие герои, чувствовалось, что болела вся страна, горжусь нашей сборной - игра прошла на высшем уровне", - сообщил ТАСС врио губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Жители Ханты-Мансийского автономного округа также отмечают победу сборной России.
"Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск гуляет! Везде проходят праздничные ликования, люди радуются победе, устраивают шествия с флагами, гудят и поют гимн на улицах городов", - сообщили ТАСС в правительстве региона.
В составе сборной Испании пенальти в послематчевой серии забили Андрес Иньеста, Жерар Пике и Серхио Рамос. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев отбил удары Коке и Яго Аспаса. Среди российских футболистов точными ударами с 11-метровой отметки отметились Федор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин. Победный пенальти на счету Дениса Черышева.
Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". На игре присутствовало 78 тыс. 11 человек, что стало повторением рекорда посещаемости стадиона. Пятый раз на чемпионате мира на матче в "Лужниках" был аншлаг.
В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем другого матча 1/8 финала, в котором встретятся сборные Хорватии и Дании. Четвертьфинал с участием сборной России пройдет в Сочи 7 июля.