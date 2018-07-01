Как в Лондоне болели за российскую сборную в матче с Испанией

Фанаты следили за игрой в фан-зоне в местном представительстве Россотрудничества, а также в кафе и барах

ЛОНДОН, 1 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Болельщики российской сборной в Великобритании признались, что их уверенность в успешном исходе матча 1/8 финала ЧМ-2018 против команды Испании по ходу игры только возрастала. Английские футбольные эксперты также придерживаются мнения, что выработанный тренерским штабом россиян план на игру с экс-чемпионами мира и Европы сработал полностью и принес хозяевам поля столь желанный успех. Правда, удивления у них это все же вызвало больше, чем у тех, кто провел нынешнее воскресенье в Лондоне в фан-зоне с российским флагом в руках. Обстановка в "Доме болельщика" в первом тайме матча В созданной в лондонском офисе представительства Россотрудничества фан-зоне, которая официально именуется "Домом болельщика", по традиции, которая была заложена с самого начала первенства, собрались десятки зрителей.

"У нас сегодня полный зал, в основном молодежь, и вновь - интернациональный состав. Многие привели своих друзей, в числе которых есть и болельщики сборной Испании, хотя, конечно, поклонники нашей команды явно доминируют. Во всяком случае, когда Артем Дзюба забил пенальти, то, образно говоря, зрители чуть не проломили пол от радости за сборную России", - рассказал ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков. В тот момент, когда россияне сравняли счет, болельщики в фан-зоне одномоментно вскочили в едином радостном порыве. Одни стали разворачивать российские флаги, другие - снимать повтор забитого 11-метрового удара на свои смартфоны, понимая, что стали свидетелями исторического момента. Находившийся в "Доме болельщика" россиянин из Лондона Дмитрий Белицкий так описал ТАСС свои ощущения от игры обеих команд после первого тайма: "Пока впечатления самые замечательные: игра нравится, наши выглядят неплохо, хотя территориальное преимущество испанцев в первой половине было весьма ощутимо. Но в то же время было видно, что наши игроки хотят не просто играть, но и выискивают возможность забить - они старались, убегали в контратаки, и я, признаться, на это и рассчитывал. Мне почему-то казалось, что испанцы рано или поздно начнут заигрываться, и россияне смогут этим воспользоваться". По ходу второго тайма у собравшихся в фан-зоне любителей футбола стала укрепляться уверенность в том, что российской сборной удастся, выстроив плотные ряды обороны, выстоять против напора испанцев и свести матч к ничейному результату и в основное время, и в дополнительное, где у соперника начнет сказываться усталость. "Наши защищаются очень дисциплинированно, и испанцы ничего не могут с этим поделать. Похоже, что на повестке дня - серия пенальти", - раздался голос в зале еще в середине второй половины основного времени. Обстановка в пабах Не протолкнуться было в день игры сборной России и в другом месте, которое с момента начала чемпионата полюбили российские болельщики, - расположенном в центральном районе Сохо ресторане "Зима". Как убедился корреспондент ТАСС, свободного места в небольшом помещении, отведенном под трансляцию матча, не осталось. Все взгляды были прикованы к экрану, а посетители не выходили из зала, боясь пропустить хотя бы один момент матча.

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"Наши потенциальные посетители очень активно заказывали столы. Уже по состоянию на вчерашний день у нас уже не было свободных мест", - рассказала ТАСС представитель ресторана. Людно в этот день было и в британских пабах. Среди тех, с кем пообщался корреспондент ТАСС, оказался бразилец Рикардо Ломба из Рио-де-Жанейро. Он приехал посмотреть Великобританию со своим сыном, также Рикардо, который учится во Франции. "Да, игру красивой не назовешь, - считает Ломба, который сам болеет за сборную Бразилии и клуб "Фламенго" из Рио. - Но команда избрала правильную тактику - понимая, что соперник намного более сильный, она закрылась в обороне, которую испанцы уже не смогли взломать". "Желаю вашей команде пройти как можно дальше, хоть до финала, тем более, что раньше этой стадии с "пентакампеонами" сборной России все равно не встретиться", - добавил Ломба. Мэй ждать в Москве не стоит В то же время, британские болельщики места в финале России явно не желают. В теории пути двух сборных могут пересечься уже в полуфинале. Впечатленные присутствием на трибунах "Лужников" короля Испании Филиппа VI, британцы также задумались над вероятностью приезда в Россию своих высокопоставленных политиков.

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"Нет, [премьер-министра Терезу] Мэй и [министра иностранных дел Бориса] Джонсона вам ждать не стоит, ведь в адрес России столько всего успели наговорить - и про Солсбери, и про Сирию, и про коррупцию в стране. Вот только наши болельщики, которые, несмотря на все предупреждения Форин оффиса, отправились на чемпионат в Россию, почему-то ни о чем не жалеют, кроме того, что их не поддержали многие их коллеги, которые, судя по всему, испугались мифических опасностей на улицах ваших городов. Ведь о них неоднократно твердили и телевидение, и газеты", - заметил в беседе с ТАСС британец Джейк Пэйсли, наблюдавший за матчем в пабе в лондонском районе Кентиш-таун. Комплименты от британских комментаторов Российская команда и ее тренер удостоилась комплиментов со стороны британских комментаторов. Как сказал, освещая матч на канале Би-би-си английский форвард Алан Ширер, "россияне защищались невероятно хорошо в чрезвычайно напряженной ситуации". Он также добавил, что главный тренер российской сборной Станислав Черчесов вправе гордиться этим матчем, поскольку его план на игру был очень четким и "сработал на все 100%".

Moscow could be pretty lively tonight! Wow what a result. #Russia2018 #spainrussia — Alan Shearer (@alanshearer) 1 July 2018

Ширер также отметил работу голландского судьи Бьорна Кейперса. "Я полагаю, что арбитр очень хорошо отработал сегодняшний матч. Пенальти, который он дал в ворота Испании, был очень ответственным решением, но это решение было правильным", - сказал он. Другой комментатор Би-би-си, футболист Гари Линекер, не был ни в "Доме болельщика" в Россотрудничестве, ни в "Зиме", однако тоже прокомментировал итоги матча. "Я действительно не могу в это поверить", - сказал он по завершении матча.