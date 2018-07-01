Испанский футболист Коке считает несправедливым поражение от россиян в матче ЧМ-2018

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Испании Коке считает несправедливым поражение своей команды от россиян в матче чемпионата мира. Об этом футболист сообщил журналистам.
Сборная Испании в 1/8 финала чемпионата мира уступила команде России и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти россияне победили - 4:3. Коке провел на поле всю игру и не реализовал послематчевый 11-метровый удар - сейв совершил вратарь сборной России Игорь Акинфеев.
"Мы приехали в Россию с большими надеждами и амбициями. Сборная Испании давно не терпела поражений, сегодня такое случилось, едем домой, что тут говорить. Результат несправедливый, весь матч мы провели на чужой половине поля. О какой справедливости результата может идти речь, если ты большую часть времени проводишь на чужой половине поля и в итоге играешь против 11 человек в глухой обороне, когда сложно найти пространство", - сказал Коке.
Полузащитник взял на себя вину за неудачное исполнение послематчевого пенальти. "Да, больно на душе, где-то даже разрывает, но жизнь продолжается. Мы сделали все, что в наших силах, бились за свою страну. Да, я упустил свой шанс, моя вина, что не забил пенальти, но это футбол", - добавил Коке.