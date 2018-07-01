Испанский футболист Коке считает несправедливым поражение от россиян в матче ЧМ-2018

Полузащитник взял на себя вину за неудачное исполнение послематчевого пенальти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной Испании Коке считает несправедливым поражение своей команды от россиян в матче чемпионата мира. Об этом футболист сообщил журналистам. Сборная Испании в 1/8 финала чемпионата мира уступила команде России и завершила выступление на турнире. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти россияне победили - 4:3. Коке провел на поле всю игру и не реализовал послематчевый 11-метровый удар - сейв совершил вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

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