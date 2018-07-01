За игрой также следили на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 50 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) на территории Урала, Сибири и Поволжья в прямом эфире смотрели матч Россия - Испания чемпионата мира по футболу. Для этого в распорядок дня были внесены изменения, сообщили в воскресенье в пресс-службе военного округа.

"В войсках Центрального военного округа, дислоцированных на Урале, в Сибири и Поволжье, а также за границей - на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане, в прямом эфире состоялся просмотр матча с участием сборных России и Испании в 1/8 чемпионата мира по футболу. Просмотр игры сборной России был организован не только в постоянных местах дислокации соединений, но и на военных полигонах, где в данный момент проходят полевые лагерные сборы и учения. Для этого использованы переносные ротные походные комплекты, в состав которых входят телевизор, спутниковая антенна, мультимедийная система, видеопроектор с экраном и акустическая система", - говорится в сообщении.

Просмотр футбольного матча был организован по указанию командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина. "Для военнослужащих были внесены изменения в распорядок дня и расписание занятий", - добавили в пресс-службе.