Свищев: выход сборной России в четвертьфинал ЧМ является огромной заслугой Черчесова

Российские футболисты в 1/8 финала обыграли испанцев в серии пенальти со счетом 4:3

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выход сборной России по футболу в четвертьфинал чемпионата мира является огромной заслугой главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом ТАСС заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Российские футболисты в 1/8 финала обыграли испанцев в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1.

"Никто не верил, но все надеялись, произошедшее - это чудо, - сказал Свищев. - Это огромная заслуга не только [вратаря Игоря] Акинфеева, но и Черчесова. Как он выстроил работу с командой - это здорово, уважение ему и всей команде от всего нашего народа. Ребята смогли нейтрализовать испанцев - это дорогого стоит".

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем встречи между командами Хорватии и Дании. Матч 1/4 финала пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.