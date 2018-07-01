Рамос: поражение от россиян в 1/8 финала ЧМ стало для Испании национальным трауром

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поражение сборной Испании от команды России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу стало для страны национальным трауром. Об этом сообщил журналистам защитник испанцев Серхио Рамос.
В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в новейшей истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.
"Можно проиграть по-разному и разными способами, но сегодня команда возвращается с поля с высоко поднятыми головами, - сказал Рамос. - Русские были лучше готовы физически, благодаря чему дошли до пробития пенальти. У нас было мало возможности выиграть сегодня, навязать борьбу, но я горжусь свой командой. В этом матче было много положительной энергии не только на поле, но и на трибунах".
"Мы сделали все возможное, но в плей-офф кто-то должен проигрывать. Нам нужно стать сильнее и суметь встать обратно на ноги после неудачи, которую тяжело принять. Это поражение - национальный траур для всей Испании", - считает Рамос.
Чемпионат мира в России завершится 15 июля.