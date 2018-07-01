Рамос: поражение от россиян в 1/8 финала ЧМ стало для Испании национальным трауром

По словам защитника, российская команда была лучше готова физически

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Поражение сборной Испании от команды России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу стало для страны национальным трауром. Об этом сообщил журналистам защитник испанцев Серхио Рамос. В воскресенье в 1/8 финала турнира сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Впервые в новейшей истории российские футболисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

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