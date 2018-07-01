Алдонин: выход сборной в четвертьфинал ЧМ доставил радость россиянам по всему миру

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выход национальной сборной в четвертьфинал чемпионата мира доставил радость россиянам по всему миру. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.

"Я сейчас в Турции, и мы смотрели, болели, верили в нашу сборную. И она подарила праздник всей стране, россиянам по всем миру, - сказал Алдонин. - Уверен, что здесь никто не будет спать - будут отмечать. То же самое будет по всей России, от победы нашей сборной радостно до мурашек".

"Символично, что Месси и Криштиану вылетели в один день, а наши ребята продолжают выступление на турнире", - добавил Алдонин.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании. Встреча 1/4 финала с участием сборной России будет сыграна 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

"В данный момент мы смотрим матч наших будущих соперников, и если до игры фаворитами были хорватские футболисты, то теперь уже их преимущество не так очевидно. Чемпионат мира в России уникальный и очень непредсказуемый", - подчеркнул Алдонин.