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1 июля, 22:06
Алаев: футболисты сборной России - настоящие герои, они бились за всю страну
И.о. главы РФС Александр Алаев
© Сергей Бобылев/ТАСС
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В воскресенье сборная России обыграла в серии послематчевых пенальти команду Испании и вышла в четвертьфинал чемпионата мира

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной России являются настоящими героями, они победили испанцев в 1/8 финала чемпионата мира благодаря единению с болельщиками. Об этом ТАСС заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

В воскресенье сборная России обыграла в серии послематчевых пенальти команду Испании и вышла в четвертьфинал.

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"Наши футболисты - просто настоящие герои. Они бились, боролись, играли не просто за себя, играли за всю страну, играли за нас всех! Огромное им спасибо, огромное спасибо тренерскому штабу, всему нашему коллективу. Сегодня наша сборная и вся страна были одной командой, и именно поэтому смогли победить", - сказал Алаев.

"На стадионе была потрясающая атмосфера, и такая атмосфера сейчас во всей стране! Футбол - это наш любимый спорт, спорт номер один, и нельзя никогда об этом забывать", - добавил он.

В четвертьфинале сборная России сыграет против победителя пары Хорватия - Дания. Встреча состоится 7 июля в Сочи.

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