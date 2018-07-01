Эксперт: россияне победили испанцев на ЧМ-2018 благодаря самоотверженности

Бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртаз Хурцилава считает, что качество игры сборных ряда ведущих футбольных стран на чемпионате было невысоким

ТБИЛИСИ, 1 июля. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Футболисты сборной России победили сборную Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу благодаря самоотдаче. Об этом ТАСС заявил бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Муртаз Хурцилава.

"Многие считали, что фаворитом в матче является сборная Испании, но сегодняшний матч еще раз подтвердил, что на этом чемпионате нет явных фаворитов, российские футболисты проявили бойцовские качества и в самоотверженной борьбе вырвали победу", - сказал 75-летний Хурцилава, выступавший за сборную СССР на чемпионатах мира 1966 и 1970 годов.

Он назвал немаловажным и фактор поддержки зрителей. "Когда сборная играет дома, перед своими зрителями, это всегда добавляет мотивации, тем более с таким именитым соперником, как Испания", - заявил Хурцилава. Он считает, что "футболисты и тренеры сборной России, видимо, тщательно проанализировали ошибки, допущенные в матче с Уругваем". "Сборная России в матче с Испанией одержала заслуженную победу, хотя сейчас трудно говорить о шансах российской команды и сборных других стран в четвертьфинале", - сказал ветеран футбола.

Он считает, что качество игры сборных ряда ведущих футбольных стран на чемпионате было невысоким. "Меня просто разочаровала игра сборной Германии, невыразительным было выступление Аргентины и ряда других команд", - сказал Хурцилава.

Он отметил, что в сборной России в последние годы ему очень нравится игра Алана Дзагоева. "Дзагоев - очень техничный футболист, отлично видящий поле, играющий с импровизацией, к сожалению, в первом матче он получил травму, надеюсь, что он сможет еще сыграть в этом турнире и порадовать зрителей техничной игрой", - отметил Хурцилава.

Хурцилава играл за тбилисское "Динамо" в 1960-1975 годах. В 1964-1974 годах выступал за сборную СССР, был ее капитаном в 1972-1974 годах. В составе сборной СССР в 1972 году стал вице-чемпионом Европы, был бронзовым призером Олимпийских игр (1972).