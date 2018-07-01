Кутепов: российские футболисты оставили все эмоции после победы над испанцами на поле

Защитник отметил, что после победы ему больше всего хочется поесть и поспать

В воскресенье сборная России одержала победу над испанцами и вышла в четвертьфинал турнира. Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти россияне оказались сильнее - 4:3. Кутепов провел на поле весь матч, но не исполнял послематчевый удар.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Все эмоции футболистов сборной России после победы над испанцами в матче 1/8 финала чемпионата мира остались на поле. Об этом журналистам сообщил защитник российской команды Илья Кутепов.

Зобнин поблагодарил Акинфеева за то, что ему не пришлось бить решающий пенальти в матче ЧМ

"Конечно, мы верили в победу, пенальти - это тоже победа. Была ставка на контратаки, а так как испанцы в конце давили, моментов особо не было, решили играть так. Все эмоции остались на поле, терпеть всегда сложно, особенно против такой сильной команды. Самым сложным моментом в матче была 119-я минута", - сказал Кутепов.

Защитник отметил, что после победы ему больше всего хочется поесть и поспать. "Про четвертьфинал говорить сложно, нужно закончить день. Завтра уже будем думать над соперником", - добавил Кутепов.

Оппонент сборной России по четвертьфиналу определяется в матче, который проходит в воскресенье в Нижнем Новгороде. В этой игре встречаются команды Дании и Хорватии. Четвертьфинальный матч с участием российских футболистов состоится 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.