Сорокин: успех фан-зон на чемпионате мира по футболу в России можно назвать ошеломляющим

Фан-зоны для совместного просмотра матчей на больших экранах располагаются в 11 городах, принимающих матчи чемпионата мира

Фан-зоны для совместного просмотра матчей на больших экранах располагаются в 11 городах, принимающих матчи чемпионата мира.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Успех работы фан-зон на чемпионате мира по футболу в России можно называть ошеломляющим по посещаемости. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Ошеломляющий успех фан-зон, - подчеркнул Сорокин. - Страшно даже называть цифры. Мы уже обогнали Бразилию по посещаемости фан-зон. У нас совсем недавно был пятимиллионный посетитель фан-фестов, и турнир продолжается".

Сорокин отметил, что дополнительные фан-зоны открываться не будут. "Открывать в середине турнира полноценный фестиваль болельщиков сложно, - сказал он. - У нас есть импровизированные места с хорошей атмосферой и возможностью смотреть футбол. Москва проделала много работы по усовершенствованию, расширила зону, поставила дополнительные экраны, в городе сделано все, чтобы смотреть футбол в комфортных условиях".

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.