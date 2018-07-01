Зобнин поблагодарил Акинфеева за то, что ему не пришлось бить решающий пенальти в матче ЧМ

В воскресенье сборная России в матче 1/8 финала обыграла команду Испании и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира

В воскресенье сборная России в матче 1/8 финала обыграла команду Испании и впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Победа была добыта в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3. Акинфеев отбил два удара, в том числе последний в исполнении испанского форварда Яго Аспаса. Если бы Аспас забил, то решающий пенальти выполнял бы Зобнин.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что он должен был бить пятый пенальти в послематчевой серии в матче 1/8 финала с испанцами, и поблагодарил вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева, что ему не пришлось выполнять этот удар. Об этом Зобнин сообщил в эфире "Матч ТВ".

"Во время серии пенальти все переживают за партнеров, - поделился Зобнин. - Я должен был бить пятым. Спасибо Игорю за то, что не дал мне пробить!"

"Хочется сказать, сегодня 12 лет как не стало Юрия Коноплева. Академия футбола имени Коноплева меня воспитала, я хочу посвятить эту победу ему", - добавил Зобнин. Академия была открыта в Тольятти в 2003 году. Кроме Зобнина, воспитанниками школы являются Алан Дзагоев и Илья Кутепов, представляющие сборную России на домашнем чемпионате мира.

"Сегодня - празднуем, завтра - восстанавливаемся, готовимся к следующему сопернику. Мы все адекватные ребята и все понимаем. Уже завтра будем готовиться к следующему раунду", - добавил полузащитник.

В матче между сборными Хорватии и Дании определится соперник сборной России по четвертьфиналу. Встреча 1/4 финала с участием россиян пройдет в Сочи 7 июля.