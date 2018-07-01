Колодин: сборную России по футболу на ЧМ-2018 боятся, так как она играет дома

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Команды чемпионата мира по футболу опасаются встречи с российской сборной из-за поддержки болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Денис Колодин.
В воскресенье сборная России в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти переиграла команду Испании. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.
"Ребята сыграли потрясающе, молодцы, надо двигаться дальше, - сказал Колодин. - Дома сборная России редко проигрывает, сумасшедшая поддержка болельщиков очень сильно помогает команде".
Футболист считает, что сборной России на домашнем турнире по силам показать любой результат. "Сравнивать этот чемпионат мира с другими крупными турнирами вообще нельзя, тут мы играем дома, нас все боятся. Нас не боятся на выезде, там и нам самим тяжело играть".
В 1/4 финала сборная России встретится с победителем матча между командами Дании и Хорватии. "Неважно, на кого попадать, нам нужно продемонстрировать свою игру и идти до конца", - заключил собеседник ТАСС.
Четвертьфинальный матч с участием сборной России состоится 7 июля в Сочи.