Колодин: сборную России по футболу на ЧМ-2018 боятся, так как она играет дома

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года считает, что сборной России на домашнем турнире по силам показать любой результат

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Команды чемпионата мира по футболу опасаются встречи с российской сборной из-за поддержки болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Денис Колодин. В воскресенье сборная России в 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти переиграла команду Испании. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

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