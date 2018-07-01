Черышев: вся Россия может гордиться своей футбольной сборной после выхода в 1/4 финала ЧМ

В воскресенье сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании (4:3)

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вся страна может гордиться сборной России по футболу, которая вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал полузащитник национальной команды Денис Черышев.

В воскресенье сборная России в серии пенальти обыграла команду Испании (4:3), основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Черышев вышел на поле на 61-й минуте вместо Александра Самедова. Полузащитник забил пенальти в послематчевой серии.

"Слов нет, никто в такое не верил перед чемпионатом мира, но мы доказали, что можем. Хорошо оборонялись против сборной Испании, хотя против них всегда тяжело играть. Дотерпели до серии пенальти. Вся страна может гордиться", - заявил Черышев.

Отец полузащитник Дмитрий Черышев также выступал за сборную России. "Надеюсь, что мой отец сильно не нервничал. Я его сильно люблю. Он заслужил такой праздник", - отметил Черышев.

Также футболист рассказал о своих мыслях во время удара в послематчевой серии пенальти. "Во время пробития удара казалось, что никаких 80 тысяч человек вокруг меня нет. Только я, мяч и вратарь", - добавил Черышев.

В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем другого матча 1/8 финала Хорватия - Дания. Встреча 1/8 финала проходит в данный момент в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием россиян пройдет 7 июля в Сочи.