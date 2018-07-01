Самедов: терпение и черновая работа позволили россиянам обыграть испанцев в матче ЧМ-2018

В воскресенье российская сборная обыграла испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира

В воскресенье российская сборная обыграла испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды не забили голов, а в серии пенальти россияне оказались сильнее - 4:3.

"В целом фантастические игра и результат, была самоотдача, мы выполнили план на игру. Конечно, есть гордость после победы над чемпионами мира 2010 года - это фантастический результат. Испанцы - отличная команда, которая играет в контроль мяча. С ними надо много терпеть, выполнять много черновой работы, но это единственное противоядие против такой команды", - сказал Самедов.

Полузащитник провел на поле 61 минуту, после чего его заменил коллега по амплуа Денис Черышев. "Да, я устал, было очень сложно, набегался, причем левая зона у них была насыщенная - там и [защитник] Жорди Альба, и [полузащитник] Иско. Ожидали тяжелый матч, так и получилось. Контроль у них, конечно, фантастический, тот же Иско фантастический", - отметил Самедов.

Соперником сборной России по четвертьфиналу станет победитель матча Хорватия - Дания. Эти команды проводят очную встречу в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная игра с участием сборной России пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.

"Хорваты - фавориты, но турнир непредсказуемый, посмотрим, все-таки датчане тоже классные. Надо оставаться ногами на земле. Сейчас дождемся своего соперника, а дальше надо спокойно готовиться", - заключил Самедов.