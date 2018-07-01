Тренер сборной Испании взял на себя вину за поражение от сборной России в 1/8 финала ЧМ

Испанская команда проиграла россиянам в серии послематчевых пенальти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро взял вину за поражение от команды России в 1/8 финала чемпионата мира на себя. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

Встреча команд Испании и России прошла в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники" и завершилась победой подопечных Станислава Черчесова в серии пенальти. Йерро, который занимает пост спортивного директора Королевской испанской федерации футбола, был назначен главным тренером сборной Испании за один день до старта турнира вместо уволенного из-за скандала Хулена Лопетеги.

"Если честно, я пока не думаю об этом, - сказал Йерро, отвечая на вопрос, готов ли он продолжить работу со сборной. - На данном этапе я считаю, что стоит заняться чем- то другим, меня назначили тренером, я согласился. Если кого и винить, то меня, игроков я ни в чем не могу упрекнуть".

Сборная России впервые в новейшей истории принимает участие в плей-офф чемпионата мира. На стадии 1/4 финала российская национальная команда проведет встречу с победителем матча между сборными Хорватии и Дании. Четвертьфинал с участием сборной России пройдет в Сочи 7 июля.