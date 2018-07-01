Черчесову подарили флаг Боливии после выхода сборной России в четвертьфинал ЧМ

Подарок специалисту преподнесли боливийские журналисты на пресс-конференции после победного матча против команды Испании в 1/8 финала турнира

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову подарили флаг Боливии после выхода команды в четвертьфинал чемпионата мира. Подарок специалисту преподнесли боливийские журналисты на пресс- конференции после победного матча против команды Испании в 1/8 финала турнира.

Сборная России по пенальти обыграла испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018

Журналисты также поблагодарили Черчесова и сборную России за самоотдачу. Российские футболисты в 1/8 финала обыграли испанцев в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время матча завершилось вничью - 1:1.

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем встречи между командами Хорватии и Дании. Матч 1/4 финала пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.