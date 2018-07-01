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1 июля, 22:09
Болельщики сборной Испании в Мадриде не ожидали победы россиян в матче 1/8 финала ЧМ
Болельщик сборной Испании
© Денис Тырин/ТАСС
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Российская сборная обыграла испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, встреча прошла на московском стадионе "Лужники"

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Болельщики сборной Испании ожидали от команды победы с разгромным счетом над россиянами в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в воскресенье на московском стадионе "Лужники", сборная России обыграла испанцев в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1)

До начала мирового первенства испанские газеты называли российскую команду слабым звеном чемпионата. Журналисты не ставили под сомнение успешное проведение турнира, но российскую сборную всерьез никто не воспринимал. Испанские спортивные комментаторы неоднократно повторяли, что Россия является страной-хозяйкой чемпионата мира, поэтому обыграть выступающую дома команду будет тяжелее, чем на нейтральном поле. Но многие испанцы вздохнули с облегчением, когда узнали, что в 1/8 финала турнира их сборная столкнется с российской сборной.

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Команда Испании никогда не побеждала на чемпионате мира страну, принимающую турнир, в испанской прессе о данном факте не напомнил лишь ленивый. В преддверии матча и в течение дня игры большинство СМИ делали свои прогнозы. Большинство комментаторов были уверены в победе испанской сборной.

Неожиданный результат

После завершения матча с российской командой в центре Мадрида можно встретить множество грустных людей в футболках испанской сборной. Большинство любителей футбола смотрели матч либо дома, либо в местных барах.

Многие болельщики были уверены в победе своей команды. "Знал, что россияне играют у себя дома, что им в этом смысле легче, но это не объясняет ничего, я всегда считал, что мы легко сможем одолеть россиян, - сказал в беседе с корр. ТАСС испанский болельщик Даниэль. - Каждый футболист испанской команды сегодня играл сам за себя, где была командная игра?"

Россиянка Алина, которая приехала в Мадрид на выходные, очень радовалась победе сборной России. "Честно говоря, хотя я болела за наших, было трудно представить, что мы победим такую сильную команду, как Испания, - поделилась она. - До последнего момента казалось, что это невозможно, но когда завершился матч, то я чуть ли не расплакалась от гордости за наших ребят, они молодцы".

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Оптимизм россиянки разделил болельщик сборной Аргентины Хорхе. "Я в шоке, этот чемпионат - это какое-то откровение, мне кажется, - сказал он. - Все фавориты турнира вылетают один за другим, вот что значит хорошая подготовка и работа".

Многие испанцы боготворят футбол и проигрыш национальной команды их сильно опечалил. В центре Мадрида можно было увидеть молодых людей, которые чуть не плакали из-за провала сборной. "Я никак не мог такого ожидать, - отметил испанец Хуан Пабло. - Я был уверен в нашей победе".

Но в городе можно встретить и тех, на чьих лицах нарисованы сразу два флага - России и Испании. "Я не самая ярая болельщица футбола, так совпало, что я сейчас в Мадриде, и россияне играют с испанцами, - поделилась россиянка Виктория, - Мне нравится и моя страна, и Испания, так что я болела за то, чтобы победила дружба".

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Российские дипломаты в Мадриде с пристрастием болели за сборную России в матче 1/8 финала. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в испанской столице, они очень рады итогам игры.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира сыграет с победителем матча между сборными Хорватии и Дании, который состоится позднее в воскресенье в Нижнем Новгороде. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи, начало в 21:00 мск.

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