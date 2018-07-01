Прядкин: вратаря сборной России по футболу Акинфеева не нужно сравнивать с Яшиным

В 1/8 финала чемпионата мира сборная России обыграла команду Испании, в серии пенальти Акинфеев отбил два удара

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева не нужно сравнивать с легендарным советским голкипером Львом Яшиным после выхода в 1/4 финала чемпионата мира. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

В воскресенье в 1/8 финала чемпионата мира сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3 (основное и дополнительное время - 1:1). В серии пенальти Акинфеев отбил два удара испанских футболистов.

"Я бы не стал сравнивать Акинфеева с Яшиным. Игорь - это Игорь. Думаю, у него есть очень много достоинств, чтобы называть Акинфеева Акинфеевым", - сказал Прядкин.

"Настрой команды был на то, чтобы каждый с полной самоотверженностью относился к игре, - продолжил Прядкин. - Игорь сделал свою работу на достойном уровне. Мы должны его поблагодарить за то, что он эти пенальти взял, и мы вышли в 1/4 финала".

Прядкин отметил, что ставка на оборонительный футбол себя оправдала. "Мы пропустили нелепый гол, но при этом команда действовала организованно. Рядом с нами было много футбольных людей, они по достоинству оценили очень грамотные действия сборной России. Команда сыграла от обороны, но поставленную тренером задачу они выполнили", - сказал он.

Матч 1/4 финала с участием сборной России пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля. Соперник определится в матче между сборными Хорватии и Дании.