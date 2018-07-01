Сорокин назвал сюрпризом вылет с чемпионата мира Роналду и Месси

Сборные Аргентины и Португалии проиграли в 1/8 финала турнира командам Франции (3:4) и Уругвая (1:2) соответственно

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Вылет с чемпионата мира сборных Аргентины и Португалии, в составе которых играли Лионель Месси и Криштиану Роналду, является сюрпризом. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Сборные Аргентины и Португалии проиграли в 1/8 финала турнира командам Франции (3:4) и Уругвая (1:2) соответственно.

"Были шутки, что они [Роналду и Месси] встретились, но в аэропорту. Это чемпионат мира по футболу, подобные сюрпризы вполне возможны, здесь все непредсказуемо. Можно вспомнить и прошлый чемпионат мира, когда сборная Испании вылетела после группового этапа. Всех очень жаль, но это футбол", - сказал Сорокин.

"Что касается их отъезда, то могу судить только по сообщениям в прессе, где пишут, что все понравилось. Много говорилось о гостеприимной России. Нам передали благодарность от португальцев, сегодня написал президент португальской федерации, что все очень понравилось", - добавил Сорокин.

Непривычно видеть в России аргентинский и колумбийский стадионы

Гендиректора спросили, готова ли Россия замахнуться на то, чтобы претендовать на еще один чемпионат мира. "Ну для начала мы уже замахнулись на проведение Евро-2020 и примем четыре матча в Санкт-Петербурге, а там кто знает. Даже интересно, кто будет следующим - многие говорят, что Китаю пора", - подчеркнул он.

По словам Сорокина, для России нехарактерно огромное количество латиноамериканских болельщиков, приехавших на чемпионат мира. "Как человеку, который давно работает в футболе, непривычно видеть весь стадион аргентинским или колумбийским. Мне кажется, что это все происходит не в России.

Хотя, с другой стороны, если зайти на Никольскую улицу в Москве, то сразу все становится понятно, поскольку я там был, там просто невероятная и праздничная атмосфера", - отметил Сорокин.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.