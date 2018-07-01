Тренер сборной Испании после поражения от россиян заявил, что гордится своими футболистами

Сборная Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу уступила российской команде

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро заявил, что гордится своими футболистами даже после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной России. Такое мнение он высказал после игры в эфире телеканала "Матч ТВ".

Испанцы в воскресенье в серии пенальти со счетом 3:4 проиграли сборной России. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1.

"Мы сыграли достойный матч. До последних минут мы пытались забить и надеялись на победу. Но в итоге все решила серия пенальти, а пенальти - это лотерея", - отметил Йерро.

"Горжусь своими футболистами, - заявил тренер испанцев. - Они сделали на поле за 120 минут все что смогли. Для меня как для тренера это очень важный момент. Мы очень разочарованы, что сборная Испании не смогла пройти дальше на чемпионате мира, но я горжусь, что тренировал такую команду".

"Я не думаю, что надо было играть еще смелее, - добавил Йерро. - Мы сделали замены и выпустили нападающих. Мы выводили форвардов на удары, контролировали мяч, делали точные пасы, но не смогли забить и победить".

Йерро стал главным тренером сборной Испании за день до старта чемпионата мира. Хулен Лопетеги, возглавлявший национальную команду до него, был отправлен в отставку после того, как подписал трехлетний контракт с мадридским "Реалом" без ведома Королевской испанской федерации футбола.