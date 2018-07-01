Габулов: российские футболисты заслужили удачу в матче 1/8 финала ЧМ с испанцами

Соперник сборной России на стадии 1/4 финала определится позднее в матче команд Хорватии и Дании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России своей игрой заслужила удачу в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с испанцами. Об этом журналистам заявил вратарь национальной команды Владимир Габулов. В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти победила команду Испании со счетом 4:3. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1.

"Ребята и вся страна молодцы, все были в единым порыве, мечтали о победе, и мы заслужили удачу, давайте будем едины и дальше. Что сказал Игорю [Акинфееву] перед серией пенальти? Как раз обсуждали, кто куда бьет. Гинтарас Стауче (тренер вратарей национальной команды - прим. ТАСС) рассказывал ему, кто куда бьет, а я просто сказал ему, чтобы показывал перед каждым ударом", - заявил Габулов.

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