Ловчев: футболисты сборной России не дали развернуться испанцам в матче 1/8 финала ЧМ

Лучший футболист СССР 1972 года отметил вклад в победу вратаря сборной России Игоря Акинфеева

Встреча команд России и Испании прошла в московских "Лужниках". Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались россияне - 4:3.

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России не позволила команде Испании играть в привычный футбол, не дав ей развернуться, и дотерпела до серии пенальти. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев.

"Предугадать такую концовку было нельзя. Испания владела мячом, она всегда так играет, и тренер решил не играть в открытый футбол, а терпеть и терпеть. И благодаря этому терпению мы разрушили атаку испанцев, не дали им развернуться, играть в их привычный футбол, и дотянули до пенальти. А серия пенальти, тут кому больше повезет - повезло нам", - сказал Ловчев.

Специалист отметил вклад в победу вратаря сборной России Игоря Акинфеева: "Наш вратарь выручил нас в очередной раз. Когда он пропускает, мы ругаемся на него, но сейчас выручил. И никакие оракулы не могли предсказать, что мы так сыграем с испанцами".

Ловчев подчеркнул, что футбол меняется. "В нем оказывается прав тот, кто защищается и терпит. Чемпионат мира покинули аргентинцы, немцы, на чемпионат не пробились итальянцы, а это все - чемпионы. Но наши спортсмены подарили своей стране праздник, давайте все вместе порадуемся их победе", - сказал Ловчев.

В следующем матче российская команда встретится с победителем встречи сборных Хорватии и Дании. Четвертьфинал сборная России сыграет в Сочи.