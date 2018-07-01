Ловчев: футболисты сборной России не дали развернуться испанцам в матче 1/8 финала ЧМ

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России не позволила команде Испании играть в привычный футбол, не дав ей развернуться, и дотерпела до серии пенальти. Таким мнением с ТАСС поделился бывший футболист сборной СССР, бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года, лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев.
Встреча команд России и Испании прошла в московских "Лужниках". Основное и дополнительное время завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались россияне - 4:3.
"Предугадать такую концовку было нельзя. Испания владела мячом, она всегда так играет, и тренер решил не играть в открытый футбол, а терпеть и терпеть. И благодаря этому терпению мы разрушили атаку испанцев, не дали им развернуться, играть в их привычный футбол, и дотянули до пенальти. А серия пенальти, тут кому больше повезет - повезло нам", - сказал Ловчев.
Специалист отметил вклад в победу вратаря сборной России Игоря Акинфеева: "Наш вратарь выручил нас в очередной раз. Когда он пропускает, мы ругаемся на него, но сейчас выручил. И никакие оракулы не могли предсказать, что мы так сыграем с испанцами".
Ловчев подчеркнул, что футбол меняется. "В нем оказывается прав тот, кто защищается и терпит. Чемпионат мира покинули аргентинцы, немцы, на чемпионат не пробились итальянцы, а это все - чемпионы. Но наши спортсмены подарили своей стране праздник, давайте все вместе порадуемся их победе", - сказал Ловчев.
В следующем матче российская команда встретится с победителем встречи сборных Хорватии и Дании. Четвертьфинал сборная России сыграет в Сочи.