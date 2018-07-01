Сорокин надеется, что у сборной России на ЧМ впереди еще много матчей

В воскресенье сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании и вышла в четвертьфинал турнира

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выразил надежду, что впереди у сборной России еще много игр на чемпионате мира по футболу. Об этом он заявил журналистам.

В воскресенье в матче 1/8 финала сборная России одержала победу в серии послематчевых пенальти над командой Испании, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

"Впереди еще много игр, как у организаторов, так и, надеюсь, у нашей сборной, - сказал Сорокин. - Предполагал ли я такой результат? Мы верили, а предполагал Станислав Саламович [Черчесов]. Как организаторы мы должны быть беспристрастны, но мы россияне и, конечно, верили в нашу сборную как могли".

"Мы и так видим, как они бьются, как играют в защите, как рвутся вперед. Сегодня они играли на полную", - добавил Сорокин.

В четвертьфинале россияне сыграют с победителем матча между командами Хорватии и Дании. Встреча 1/4 финала с участием сборной России будет сыграна 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт".

"Нас ждет Сочи. Обстановка в команде очень хорошая, думаю, что после этой победы наша сборная будет еще больше окрылена успехом", - добавил Сорокин.