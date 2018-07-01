Король Испании поздравил Путина с победой РФ в 1/8 финала

Президент РФ позвонил Филиппу VI после завершения матча между Россией и Испанией

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча сборных двух стран, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Президент отдал должное мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной", - рассказал Песков журналистам.

По его словам, в свою очередь король Испании поздравил президента РФ с победой и выходом российской сборной в одну четвертую финала. "Владимир Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом", - добавил Песков.