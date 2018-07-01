Испанец Йерро считает отличной работу Черчесова на посту главного тренера сборной России

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Работа Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу приносит успех, команда может перестроить свою игру в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер испанской команды Фернандо Йерро.

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти.

"Я не хочу оценивать российскую сборную, пусть это сделает их тренер, он отлично работает, - сказал Йерро. - Мы желаем сборной России всего самого доброго, пусть достигнут на чемпионате мира того уровня, которого они заслуживают. Мы понимали, что сборная России хорошо защищается и прекрасно играет на стандартных положениях, у них есть габаритные футболисты. Нам было трудно сегодня вырвать победу, пришлось идти на риск, который не оправдался".

Сборная России в четвертьфинале сыграет с победителем встречи между командами Хорватии и Дании. Матч 1/4 финала пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.