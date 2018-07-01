Премьер Испании уверен в будущих успехах сборной страны

Педро Санчес поддержал команду Испании в Twitter

МАДРИД, 1 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес уверен в успехах сборной пиренейского королевства в будущем. Соответствующее сообщение премьер разместил в воскресенье в Twitter после победы России в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

"Вы [сборная] радовали всю страну в течение недель, - отметил Санчес. - На этот раз не получилось, но я уверен, что мы сможем сделать это вновь [победить на чемпионате]". "Вся моя поддержка сборной", - написал глава правительства.

В свою очередь в Twitter команды Испании говорится: "Мы боролись, мы сражались". "Огромное спасибо за вашу поддержку, вы лучшие болельщики", - отметили представители сборной королевства.

В воскресенье сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых 11-метровых ударов россияне оказались сильнее - 4:3.

Сборная РФ в четвертьфинале сыграет с победителем матча между сборными Хорватии и Дании, который состоится позднее в воскресенье в Нижнем Новгороде. Матч 1/4 финала с участием российской команды пройдет 7 июля в Сочи, начало в 21:00 мск.