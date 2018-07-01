Симонян: испанские футболисты сами виноваты в поражении от россиян на чемпионате мира

Вице-президент Российского футбольного союза отметил, что лидером сборной был и остается Игорь Акинфеев

Испанцы уступили россиянам в серии пенальти со счетом 3:4, в основное и дополнительное время счет был 1:1.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Испании сама виновата в проигрыше в 1/8 финала чемпионата мира по футболу команде России. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

"Как говорят англичане, самое красивое - это счет на табло, все этим сказано. Если говорить о разнице в классе, то да, испанцы нас превосходят, они катали мяч большую часть времени, но моментов они не создали, - сказал Симонян. - Когда я был тренером, у нас было упражнение шесть на шесть на большом квадрате, но без ворот, так и они сегодня играли. В проигрыше они виноваты сами, а наши выстояли против такой команды, все-таки это изнурительно, когда тебя оставляют без мяча".

Акинфеев в матче с испанцами отразил два удара в серии пенальти.

Симонян отметил, кого можно выделить в сборной России. "Конечно, Игорь [Акинфеев] был лидером и им остается. И, конечно, наш ветеран Сергей Игнашевич, бесспорно. Он умный игрок и цементируем нашу оборону. Ну и в целом победу заслужили все ребята", - сказал первый вице-президент РФС.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Дании и Хорватии. Сборная России сыграет в четвертьфинале в Сочи 7 июля.