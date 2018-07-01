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1 июля, 21:15
Черчесов: российские футболисты понимали силу испанцев, но все показала игра
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Михаил Терещенко/ТАСС
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В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу понимала, что испанская команда превосходит ее в силе, но все показала игра в матче 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти.

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"Эмоции положительные. Сложная игра закончилась, еще не осознали до конца произошедшее. Теперь будем ждать соперника по четвертьфиналу, готовиться, "раненых" подбирать", - заявил Черчесов.

"Как можно не верить в то, что ты победишь и пройдешь дальше? Мы знали, к какой цели мы идем. Мы понимали, что испанцы сильнее, но все должна была показать игра", - добавил главный тренер сборной России.

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"Мы уже играли против сборной Испании, мы знали, что нас ждет, мы знали, как надо против них играть. Наша задача была вывести команду на такой уровень, чтобы сделать необходимое для победы, - рассказал о подготовке к матчу Черчесов. - Испанцы забирают мяч у всех, всегда стараются контролировать матч, надо было правильно выбрать тактику на игру против такого соперника. Какие-то вещи не удались, особенно когда в конце силенок уже не хватало".

"Серию пенальти на тренировках перед матчем мы не репетировали. Только Артем Дзюба репетировал пенальти, и почему-то - в воротах", - ответил Черчесов на вопрос о том, готовилась ли команда к возможной серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.

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