Черчесов: российские футболисты понимали силу испанцев, но все показала игра

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу понимала, что испанская команда превосходит ее в силе, но все показала игра в матче 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов.
В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти.
"Эмоции положительные. Сложная игра закончилась, еще не осознали до конца произошедшее. Теперь будем ждать соперника по четвертьфиналу, готовиться, "раненых" подбирать", - заявил Черчесов.
"Как можно не верить в то, что ты победишь и пройдешь дальше? Мы знали, к какой цели мы идем. Мы понимали, что испанцы сильнее, но все должна была показать игра", - добавил главный тренер сборной России.
"Мы уже играли против сборной Испании, мы знали, что нас ждет, мы знали, как надо против них играть. Наша задача была вывести команду на такой уровень, чтобы сделать необходимое для победы, - рассказал о подготовке к матчу Черчесов. - Испанцы забирают мяч у всех, всегда стараются контролировать матч, надо было правильно выбрать тактику на игру против такого соперника. Какие-то вещи не удались, особенно когда в конце силенок уже не хватало".
"Серию пенальти на тренировках перед матчем мы не репетировали. Только Артем Дзюба репетировал пенальти, и почему-то - в воротах", - ответил Черчесов на вопрос о том, готовилась ли команда к возможной серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов.