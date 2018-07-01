Черчесов: российские футболисты понимали силу испанцев, но все показала игра

В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу понимала, что испанская команда превосходит ее в силе, но все показала игра в матче 1/8 финала чемпионата мира. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал главный тренер российской команды Станислав Черчесов. В воскресенье в матче 1/8 финала чемпионата мира сборная России одержала победу над командой Испании в серии пенальти.

"Эмоции положительные. Сложная игра закончилась, еще не осознали до конца произошедшее. Теперь будем ждать соперника по четвертьфиналу, готовиться, "раненых" подбирать", - заявил Черчесов. "Как можно не верить в то, что ты победишь и пройдешь дальше? Мы знали, к какой цели мы идем. Мы понимали, что испанцы сильнее, но все должна была показать игра", - добавил главный тренер сборной России.

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