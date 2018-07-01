Канчельскис: российским футболистам должно было повезти на домашнем чемпионате мира

Встреча команд сборных России и Испании завершилась в московских "Лужниках" победой россиян

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сборной России по футболу должно было повезти на домашнем чемпионате мира, и это произошло в матче со сборной Испании в 1/8 финала турнира. Таким мнением с ТАСС поделился бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и российской сборной Андрей Канчельскис.

Встреча команд сборных России и Испании завершилась в московских "Лужниках" победой сборной России. Основное и дополнительное время завершилось вничью - 1:1, в серии пенальти сильнее оказались россияне - 4:3.

"Вы сами все видели - оборонялись, терпели, долгое время были без мяча и дотерпели, довели до победы, молодцы. Сборной должно было повезти - пенальти есть пенальти. Теперь команда вышла в четвертьфинал, это хорошо и для футболистов, и для их близких, и для всей страны - мы играем для болельщиков", - отметил Канчельскис.

Собеседник ТАСС отметил, что сборная Испании его неприятно удивила. "Испания сегодня удивила в негативном плане, понятно, что они владели инициативой, но такое ощущение, что играли в квадрат без ворот. Немцы на этом чемпионате проиграли команде Южной Кореи, итальянцы вообще не пробились на этот турнир", - сказал он.

"Нашей команде в четвертьфинале лучше встретиться с датчанами, если попадем на Хорватию, они как испанцы играть не будут", - заключил Канчельскис.

Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче сборных Дании и Хорватии. Сборная России сыграет в четвертьфинале в Сочи 7 июля.