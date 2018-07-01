Черчесов подарил перуанскому журналисту футболку сборной России с его фамилией

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти победила команду Испании в игре 1/8 финала чемпионата мира

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции подарил перуанскому журналисту Лоренсо Де Чосико футболку российской национальной команды с его именем и фамилией.

В воскресенье сборная России в серии послематчевых пенальти победила команду Испании в игре 1/8 финала чемпионата мира.

Перед тем, как репортеры успели задать Черчесову вопросы, он увидел в зале знакомого журналиста и, позвав его по имени, подарил ему футболку с его именем и фамилией с номером 1.

"Лоренсо - номер один. После Игоря Акинфеева. Вот если бы еще пару таких, как ты, мы бы точно стали чемпионами", - пошутил Черчесов.

Соперник сборной России на стадии 1/4 финала определится позднее в матче команд Хорватии и Дании. Четвертьфинал с участием сборной России пройдет в Сочи 7 июля.